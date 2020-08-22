«Мы должны твердо стоять за нашу Конституцию и права всех жителей Эстонии, - передает rus.err.ee слова председателя Центристской партии Юри Ратас. - Эстония - страна, в которой автомойщик может стать премьер-министром».

Ратас в 1999 году создал фирму Värvilised, которая занималась обслуживанием автомобилей, и в течение трех лет был ее исполнительным директором.

В декабре прошлого года тогдашний лидер входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме, критикуя новое правительство Финляндии во главе с Санной Марин, заявил, что там "одна продавщица стала премьер-министром".

Ратас подчеркнул, что в Эстонии у всех жителей, вне зависимости от их происхождения, национальности или сексуальных предпочтений, должны быть равные права и возможности.

Также Ратас в своей вступительной речи на конгрессе сказал, что цель их партии - победить на предстоящих местных выборах и в этот раз. Центристы также хотят улучшить свои результаты в каждом местном самоуправлении и округе, передает пресс-служба центристов.

«И, конечно же, благодаря поддержке наших избирателей мы в шестой раз рассчитываем получить абсолютное большинство мест в Таллиннском горсобрании, что в свою очередь является одним из критериев успеха нашей партии на выборах», - сказал Ратас.

«Мы должны приложить много усилий и проделать гораздо больше работы, чем наши политические конкуренты. Своими словами и действиями мы должны оправдать высокие ожидания, обеспечить чувство уверенности и доверия к нам среди наших членов, наших избирателей и всех жителей Эстонии», - добавил он.

По словам Ратаса, Центристская партия отстаивает интересы всех жителей Эстонии. «Мы своей работой должны доказать, что для Центристской партии не существует своих и чужих людей, я подчеркиваю - для нас все люди являются своими», - сказал Ратас.