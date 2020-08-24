Кылварт: 1 сентября в школах Таллинна ограничений не будет

Столичные школы начнут работу 1 сентября в обычном режиме, никаких ограничений не будет, но город Таллинн в сотрудничестве со школами разрабатывает сценарии на случай, если число заразившихся значительно возрастет.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, на данный момент они исходят из сообщений Министерства образования, а это значит, что 1 сентября школы начнут в обычном режиме и никаких ограничений не будет, передает rus.err.ee.
Однако мэр города отметил, что и в системе образования следует предусмотреть возможные сценарии на случай, если число зараженных начнет расти.
"Центральный план у нас готов, теперь с руководителями школ надо обсудить разные детали. Надо рассмотреть разные моменты: расписание, удаленное обучение, внутришкольную логистику, средства индивидуальной защиты и т.д.", - сказал Кылварт.