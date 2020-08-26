Есть ли у ЕС план для Белоруссии и почему Лукашенко не доверяет никому

В качестве переговорщика с ЕС Лукашенко выбрал Владимира Путина, которого попросил передать Меркель просьбу «не вмешиваться во внутренние дела страны».

Но Брюссель и сам боится резких движений, опасаясь повторения 2014 года.

Прагматизм ЕС

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности в интервью изданию Politico говорит, что «для Франции и Германии, да и не только для них, сейчас неподходящее время идти на жесткую конфронтацию с Россией. Но не надо называть это слабостью - это просто прагматизм».

Российский фактор стал не просто важным, а едва ли не определяющим в политике ЕС по отношению к событиям в Белоруссии.

По словам отвечающего за внешнюю политику ЕС Бореля, Брюссель находится в постоянном контакте с Москвой: «Председатель Евросовета уже говорил с президентом Путиным и с министром Лавровым, чтобы избежать непонимания, и чтобы с российской стороны не было решений, которые могли бы дестабилизировать ситуацию».

По мнению Найджела Гулда-Дэйвиса, сам факт переговоров важен, но нужно быть реалистами и трезво оценивать ожидания: «Меркель понимает ситуацию, Россию и Путина лучше, чем кто-либо, и у нее не будет никаких иллюзий, она прошла весь украинский кризис с самого начала, и я очень рад, что она во главе этого процесса».

По мнению бывшего дипломата, в переговорах с Россией необходимо четко понимать игру Москвы. Он считает, что Россия не заинтересована в сохранении статус-кво в отношениях с Белоруссией. Но и не считает, что Россия хочет сделать Беларусь своей провинцией.

«Могут быть договоренности, при которых Беларусь формально останется независимой, но практические вопросы, вопросы военные и безопасности будут согласовываться и определяться Россией. Беларусь, таким образом, превратится в сателлита Москвы, как восточноевропейская страна времен холодной войны», - считает британский эксперт.

А это означает, что любые действия Брюсселя будут совершаться с оглядкой на Москву, что сильно сокращает возможности давления ЕС на Александра Лукашенко с целью заставить его пойти на диалог с оппозицией и добиваться новых выборов.

И ЕС может вновь действовать по привычной схеме. Белорусская журналистка Мария Садовская-Комлач описывает отношения между ЕС и Белоруссией эпохи Лукашенко формулой - «репрессии, санкции, оттепель, смягчение санкций».

Подобная формула действует больше двадцати лет. Вслед за репрессиями и фальсификациями на выборах в Белоруссии ЕС вводит санкции, которые затем ослабляет или вообще снимает, пытаясь сделать Беларусь Европой в том самом политическом смысле, о котором говорил Тьерри Бретон.

Последний раз санкции были сняты после относительно спокойных (хотя и не соответствовавших международным стандартам) президентских выборов в Белоруссии в 2015 году. Они проходили на фоне войны на востоке Украины, непризнания Лукашенко аннексии Крыма и освобождения им политических заключенных.

Но любые сравнения предыдущего опыта общения ЕС и Лукашенко сейчас неуместны: нынешние протесты по своим масштабам являются беспрецедентными, как и уровень задокументированного насилия в отношении их участников.

Реакция ЕС тоже беспрецедентна, хотя бы в части непризнания Лукашенко.

«Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом. Как и не признаем президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С этой точки зрения, Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковом положении. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела», - считает верховный представитель по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель.

В условиях, когда ЕС не пойдет на серьезные санкции, чтобы не навредить простым белорусам, влияние персональных санкций, скорее всего, как происходило до этого, окажется весьма ограниченным.

Как и оказание финансовой помощи ЕС оппозиции. После того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить 53 млн евро для белорусского народа, Александр Лукашенко сказал, что до оппозиции эти деньги не дойдут.