Попавший вчера в аварию на прямом отрезке дороги мужчина ранее спровоцировал тяжелое ДТП

Если во вчерашней аварии Dodge, скорость которого, по первоначальным данным полиции, была небольшой, разбил столб, задел припаркованный легковой автомобиль Opel и застрял, врезавшись в дерево, то около четырех лет назад этот водитель спровоцировал тяжелое ДТП, в котором пострадали люди.

Мужчина, находившийся за рулем Dodge, в ноябре 2016 года ехал на Mercedes по мосту Папинийду в Пярну и врезался сзади в легковой автомобиль Toyota, который из-за этого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford. Скорая помощь увезла в больницу с места аварии трех человек.

Спровоцировавший аварию водитель тогда скрылся с места происшествия, однако полиция его настигла. Причиной того ДТП в полиции назвали усталость. Для расследования произошедшей четыре года назад аварии возбудили уголовное дело, однако прокуратура прекратила его по принципу опортунитета, мужчина оплатил производственные расходы и выплатил компенсацию тяжело пострадавшей в ДТП женщине.