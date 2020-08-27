Попавший вчера в аварию на прямом отрезке дороги мужчина ранее спровоцировал тяжелое ДТП

У 60-летнего мужчины на автомобиле Dodge RAM, вчера съехавшего с дороги на прямом отрезке дороги на улице Ряэма в Пярну, по первоначальным данным, из-за проблем со здоровьем, четыре года назад случилась тяжелая авария из-за усталости, пишет Pärnu Postimees.
Если во вчерашней аварии Dodge, скорость которого, по первоначальным данным полиции, была небольшой, разбил столб, задел припаркованный легковой автомобиль Opel и застрял, врезавшись в дерево, то около четырех лет назад этот водитель спровоцировал тяжелое ДТП, в котором пострадали люди.
Мужчина, находившийся за рулем Dodge, в ноябре 2016 года ехал на Mercedes по мосту Папинийду в Пярну и врезался сзади в легковой автомобиль Toyota, который из-за этого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford. Скорая помощь увезла в больницу с места аварии трех человек.
Спровоцировавший аварию водитель тогда скрылся с места происшествия, однако полиция его настигла. Причиной того ДТП в полиции назвали усталость. Для расследования произошедшей четыре года назад аварии возбудили уголовное дело, однако прокуратура прекратила его по принципу опортунитета, мужчина оплатил производственные расходы и выплатил компенсацию тяжело пострадавшей в ДТП женщине.
Других похожих нарушений на дороге, насколько известно полиции, этот человек не совершал.