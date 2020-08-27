Белорусские власти отклонили просьбу премьер-министров стран Балтии о визите

"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел, - сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. - Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь, и нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают".