Сб, 29.08.2020
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Михаил Кылварт

А у вас есть? ⟩ Этот культовый предмет мебели покупают в IKEA каждые пять секунд

IKEA esinduspood. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Говорят, что одна из книжных полок IKEA настолько популярна во всем мире, что ее покупают в среднем один раз в пять секунд, сообщает Kodustiil. 

Книжный стеллаж Billy - один из старейших предметов мебели, производящихся в знаменитом концерне. Это также один из самых популярных товаров, который год за годом остается на вершине списка продаж IKEA.

Считается, что каждые пять секунд книжная полка с человеческим именем Billy находит своего хозяина.

Книжный стеллаж Billy.

ФОТО: Фото производителя / ikea.ee

Впервые появившаяся в продаже в 1979 году, полка доказала свою неподвластность времени - более четырех десятилетий спустя она остается такой же современной и стильной, как и в первые дни продаж, считает 9now.nine.com.au.

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