А у вас есть? ⟩ Этот культовый предмет мебели покупают в IKEA каждые пять секунд

Книжный стеллаж Billy - один из старейших предметов мебели, производящихся в знаменитом концерне. Это также один из самых популярных товаров, который год за годом остается на вершине списка продаж IKEA.

Считается, что каждые пять секунд книжная полка с человеческим именем Billy находит своего хозяина.

Книжный стеллаж Billy. ФОТО: Фото производителя / ikea.ee