Фото ⟩ Керсти Кальюлайд помогла ликвидировать экологический след от «Адмирала Беллинсгаузена»

«Путешествие парусника "Адмирал Беллинсгаузен" было не просто проектом узкого круга людей, это было наше общее дело, которое касается всех и каждого, - отметила президент Керсти Кальюлайд, которая участвовала в одном из этапов в качестве матроса на борту яхты. - Если влияние СО2 на нашу планету и на окружающую среду глазом не увидеть, то посаженные нами деревья будут видны всем местным жителям».

"Путешествуя в январе по Антарктике, мы решили, что должны будем ликвидировать экологический след, которые мы наносим планете своими путешествиями с помощью главной машины яхты, а также на самолетах", – рассказал глава экспедиции "Антарктика-200" Тийт Пруули.

По словам Пруули, участвовавший в экспедиции в качестве матроса Айвар Берзин приобрел 106 саженцев, которые в течение ста лет свяжут около 170 683 кг углекислого газа. Посадка деревьев согласована с волостной управой Палдиски.

В толоке по высадке деревьев приняли участие капитаны парусника «Адмирал Беллинсгаузен», руководившие экспедицией на разных ее этапах - Индрек Лепп, Меэлис Саарлайд и Индрек Киви, механики, ученые матросы из Морского музея Эстонии, представители Ляэне-Харьюской волости.

Экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды уроженцем эстонского острова Сааремаа Фаддеем Беллинсгаузеном, началась 11 июля прошлого года из российского Кронштадта, а завершился в мае этого года.

В 1819-1821 годах Фаддей Беллинсгаузен (при рождении Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллингсгаузен) был начальником кругосветной антарктической экспедиции, отправленной в южнополярные моря. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный". Беллинсгаузен вышел в поход из Кронштадта 4 июля (16 июля по новому стилю) 1819 года, экспедиция открыла Антарктиду 16 января (28 января по новому стилю) 1820 года.