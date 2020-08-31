Продажу алкоголя могут ограничить по всей Эстонии

«Поскольку с течением времени ситуация быстро изменилась, мы вернемся к обсуждению данного вопроса», - сообщил министр социальных дел Танель Кийк, намекая на новые очаги заражения в регионах и принятые Финляндией ограничения на передвижения. «Для Эстонии чрезвычайно важно избежать каких-либо ограничений на передвижение с соседними странами. Действующие по всей стране ограничения на продажу спиртного помогли бы снизить число зараженных и позволило бы сотрудникам Департамента здоровья установить всех контактных лиц», - сказал министр.

Финляндия может закрыть границы

К четвергу научная палата по вопросам Covid-19 должна представить правительству свою позицию относительно того, каким должен быть уровень заражения на 100 000 жителей, чтобы потребовалось вводить запрет на продажу алкоголя по всей стране. «Будет ли это 25 зараженных на 100 000 жителей, как это изначально было прописано в стратегии, или в связи с более жесткой политикой соседних стран по борьбе с вирусом нам придется снизить этот порог», - пояснил Кийк.

В конце прошлой недели Финляндия ввела более строгие ограничения на передвижение из стран, где число зараженных превышает восемь человек на 100 000 населения. По состоянию на конец прошлой недели в Эстонии данный показатель составлял более 10.

В то же время Финляндия может делать исключения. Побывавший вчера в Эстонии с визитом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что на данный момент правительство Финляндии не планирует вводить более строгие ограничения на поездки в Эстонию, поскольку это негативно скажется на экономических показателях.

Если весной, когда в стране был пик заболеваемости вирусом, для всех заведений общепита и увеселительных заведений ограничения не торговлю алкоголем действовало с 22 до 10, как и в магазинах, то сейчас, по мнению министра, нет необходимости в столь строгих ограничениях. «Ограничения могли бы действовать с 23 или даже с полуночи. Тому есть своя причина», - считает Кийк.

По словам министра, ограничение на продажу алкоголя необходимо для того, чтобы сократить число случаев, когда люди во время отдыха забывают о соблюдении социальной дистанции, а утром не могут вспомнить, с кем и как близко они общались ночью.

«Все будет зависеть от того, какой будет обстановка с новыми зараженными. На основании этих данных решим, достаточно ли региональных ограничений или необходим общегосударственный подход», - сообщил он.

Ситуация прояснится в среду

По словам Кийка, ни одна из входящих в правящую коалицию партий полностью не отказалась от идеи ввести ограничение на продажу спиртного по всей стране. «До прошлой недели позиция министров была такова, что говорить об ограничениях по всей стране пока рано. Но ситуация быстро меняется», - заявил Кийк.

По словам главы научной палаты по вопросам Covid-19 профессора вирусологии Ирьи Лутсар, у нее уже сложилось мнение относительно ограничения продажи спиртного, но в палате данный вопрос еще не обсуждался.

«Палата соберется в среду. Мы не будет оглашать свою позицию, пока представим ее правительству. Не хотелось, чтобы премьер-министр Юри Ратас узнал о позиции научной платы из газет», - сказала Лутсар.

По словам Лутсар, при введении предыдущих ограничений палата обычно исходила из принципа консенсуса и использовала фокусированный подход. «Мы исходили из того, что ограничения необходимы там, где существует проблема», - сказала профессор и добавила, что обычно премьер-министр Юри Ратас поддерживал фокусированный подход.

Ограничения на продажу спиртного действуют в шести уездах С 29 августа полиция ограничила ночную продажу алкоголя в Харьюмаа, а с понедельника, 31 августа, ограничение вступают в силу также в Пыльвамаа, Валгамаа и Вырумаа. Помимо этого, ограничение на ночную продажу алкоголя продолжит действовать в Тартумаа и Ида-Вирумаа. Ограничения действуют с 23 до 6 часов.