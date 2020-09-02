Кийк: нет смысла в течение нескольких месяцев платить пособие работникам турсектора

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, государство не может спасти Tallink от волны увольнений, потому что оплачивать поддержку работников туристического сектора в течение нескольких месяцев просто неразумно, пишет ERR.
Сегодня Tallink объявил, что около 2500 рабочих мест в компании окажутся под угрозой, если Финляндия и Эстонское государство не введут дополнительную меру поддержки заработной платы и не ослабят ограничения на поездки.
По словам Кийка, даже специальные меры не смогут сохранить рабочие места в туристическом секторе, поскольку неизвестно, когда сектор восстановится. "Если мы видим, что нет туристов, недостаточно рынков и нет клиентов, которых можно было бы обслуживать, то нет смысла и в том, чтобы люди в течение пяти или шести месяцев получали поддержку, не имея на самом деле работы", - сказал Кийк "Актуальной камере".
"И мы не знаем, произойдет ли это через шесть месяцев", - добавил он.
По словам министра, соответствующая тема будет в повестке дня в ближайшее время. "В понедельник, когда у совета Кассы по безработице будет день стратегии, это будет одним из пунктов повестки дня, чтобы выслушать мнения профсоюзов, работодателей и государства по этому поводу".