Кийк: нет смысла в течение нескольких месяцев платить пособие работникам турсектора

Сегодня Tallink объявил, что около 2500 рабочих мест в компании окажутся под угрозой, если Финляндия и Эстонское государство не введут дополнительную меру поддержки заработной платы и не ослабят ограничения на поездки.

По словам Кийка, даже специальные меры не смогут сохранить рабочие места в туристическом секторе, поскольку неизвестно, когда сектор восстановится. "Если мы видим, что нет туристов, недостаточно рынков и нет клиентов, которых можно было бы обслуживать, то нет смысла и в том, чтобы люди в течение пяти или шести месяцев получали поддержку, не имея на самом деле работы", - сказал Кийк "Актуальной камере".

"И мы не знаем, произойдет ли это через шесть месяцев", - добавил он.