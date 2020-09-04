Совместный киноклуб трех районов Таллинна начинает сезон по-новому

«Если в первый год нашей работы киноклуб был сосредоточен в основном на классике, то в последние два года мы ставили в программу прежде всего новинки, – сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. – Благодаря этому у наших пожилых была возможность бесплатно посмотреть новинки кинематографа».

На открытии сезона, 29 сентября, члены киноклуба смогут увидеть новую эстонскую ленту «Салмоны. 25 лет спустя», а в ноябре запланирован показ частично снятой в Эстонии ленты «Довод». Предварительная программа составлена до конца этого календарного года. Новшеством станет то, что в будущем сезоне киносеансы для пожилых будут проводиться раз в месяц и в новом месте.

«Мне приятно, что мы смогли возобновить прерванный весной работу киноклуба и сделать это впервые в кинотеатре Coca-Cola Plaza, – сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. – Сюда удобно добираться из любого района города».

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе подчеркивает, что речь идет прежде всего о социальном проекте.

«Цель – дать возможность пожилым людям выйти из дома, сходить в кино и пообщаться, – сказал Яанус Рийбе. – Как посещение киносеансов, так и присоединение к киноклубу для пожилых по-прежнему бесплатны».

Все сеансы киноклуба будут проходить на втором этаже кинотеатра Coca-Cola Plaza и начинаться в 10 утра. Кинозал открывается в 9.15.