Совместный киноклуб трех районов Таллинна начинает сезон по-новому

Совместный проект трех районов города – Кесклинна, Кристийне и Пыхья-Таллинна – «Киноклуб для пожилых» начинает третий сезон в новом месте и с новыми фильмами.
«Если в первый год нашей работы киноклуб был сосредоточен в основном на классике, то в последние два года мы ставили в программу прежде всего новинки, – сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. – Благодаря этому у наших пожилых была возможность бесплатно посмотреть новинки кинематографа».
На открытии сезона, 29 сентября, члены киноклуба смогут увидеть новую эстонскую ленту «Салмоны. 25 лет спустя», а в ноябре запланирован показ частично снятой в Эстонии ленты «Довод». Предварительная программа составлена до конца этого календарного года. Новшеством станет то, что в будущем сезоне киносеансы для пожилых будут проводиться раз в месяц и в новом месте.
«Мне приятно, что мы смогли возобновить прерванный весной работу киноклуба и сделать это впервые в кинотеатре Coca-Cola Plaza, – сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. – Сюда удобно добираться из любого района города».
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе подчеркивает, что речь идет прежде всего о социальном проекте.
«Цель – дать возможность пожилым людям выйти из дома, сходить в кино и пообщаться, – сказал Яанус Рийбе. – Как посещение киносеансов, так и присоединение к киноклубу для пожилых по-прежнему бесплатны».
Все сеансы киноклуба будут проходить на втором этаже кинотеатра Coca-Cola Plaza и начинаться в 10 утра. Кинозал открывается в 9.15.
Пожилые жители районов Кесклинн, Кристийне и Пыхья-Таллинн могут стать членами киноклуба через районную управу по месту жительства. Там они получат именные клубные карты и точную программу кинопоказов. У организаторов есть право при необходимости менять программу.