Анетт Контавейт вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Контавейт выиграла два сета - 6:3, 6:2. Матч, в котором Анетт была намного сильнее соперницы и почти по всем статистическим показателям, продолжался всего 1 час и 10 минут.

В четвертом круге 14-я ракетка соревнований Контавейт встретится с посеянной на турнире под четвертым номером японкой Наоми Осакой, которая выигрывала этот турнир два года назад. В третьем круге она в трёх партиях переиграла украинку Марту Костюк - 6:3, 6:7, 6:2.