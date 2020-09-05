Сб, 5.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Анетт Контавейт вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Анетт Контавейт вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Анетт Контавейт.

ФОТО: Michael Reaves / AFP

В поединке третьего круга сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт уверенно переиграла посеянную на турнире под 24-м номером Магду Линетте из Польши, передает Rus.ERR.

Контавейт выиграла два сета - 6:3, 6:2. Матч, в котором Анетт была намного сильнее соперницы и почти по всем статистическим показателям, продолжался всего 1 час и 10 минут.

В четвертом круге 14-я ракетка соревнований Контавейт встретится с посеянной на турнире под четвертым номером японкой Наоми Осакой, которая выигрывала этот турнир два года назад. В третьем круге она в трёх партиях переиграла украинку Марту Костюк - 6:3, 6:7, 6:2.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back