Замглавы Министерства энергетики РФ задержан по подозрению в крупном мошенничестве

"Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других подробностей вменяемого Тихонову преступления.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что сотрудники ФСБ и СКР проводят обыски у Тихонова и замдиректора "Российского энергетического агентства" министерства Игоря Кожуховского.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что обыски проведены у Тихонова, Кожуховского и других чиновников. По неподтвержденным данным, Кожуховского доставили на допрос в следственный комитет.

"Утром сотрудники СКР и управления "П" (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго, в которых должны были провести обыски с выемкой документов и электронных носителей с информацией. Обыски не были санкционированы судом - их оформили как неотложные следственные действия", - пишет "Ъ".