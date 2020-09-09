Главы МИД Северных и Балтийских стран осудили отравление Навального

Министры согласовали совместное заявление, в котором они осуждают отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального газом «Новичок» и требуют от России сотрудничества с международным расследованием, чтобы выявить виновных в нападении, сообщила пресс-служба МИД. Министры подчеркнули, что необходима решительная международная реакция на этот инцидент.

В совместном заявлении министры выражают поддержку народу Беларуси и призывают немедленно освободить несправедливо задержанных. «Продолжающееся насилие со стороны властей в отношении мирных протестующих, угрозы применить военную силу, нападения на журналистов, отмена аккредитаций международных СМИ, блокировка независимых медиасайтов и перекрытие интернета внушают беспокойство и должны прекратиться», - говорится в заявлении.

Министры также согласились, что дальнейшее укрепление регионального экономического сотрудничества может позволить справиться с распространением вируса COVID-19. «Важность дигитализации для укрепления сопротивляемости стран четко проявилась в текущем кризисе, - сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. - Цифровые решения позволяют решить многие проблемы, а также быстрее восстановиться после кризиса».

В рамках встречи отмечается 30-летие формата сотрудничества NB8. В конце 1990 года в Копенгагене впервые встретились министры иностранных дел Северных и Балтийских стран, решившие усилить сотрудничество. «Формат сотрудничества Северных и Балтийских стран всегда был кругом ближайших партнеров и это чувствуется и в то время, когда в мире много неопределенности — тесное общение является естественным, - сказал Рейнсалу. - И сегодня много тем для обсуждений — обстановка в Беларуси, отравление Алексея Навального, трансатлантические связи, вопросы ЕС и связанные с коронакризисом ограничения передвижения. Общая позиция с Северными и Балтийскими странами, особенно по сложным темам, крайне важна».

По словам Рейнсалу, этот формат сотрудничества крайне важен для Эстонии. «30 лет назад в Европе было время, требовавшее твердых решений и во многом определившее дальнейшие отношения между странами».