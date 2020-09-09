Лукашенко заинтриговал "сиквелом" разговора между Берлином и Варшавой: "ягодки впереди"

"Как бы вы ни хихикали над этим, это реальный разговор. Хотите послушать реальную запись? К Бортникову", - сказал Лукашенко заинтригованным журналистам. По словам президента, при перехвате секретного разговора главное "вовремя схватить", иначе все "разрушается": так устроена система. "И у нас было нарушено. Мы все восстановили до миллиметра. Передали [в ФСБ] реальную запись, документы, даже конверт, в котором мне пришла эта информация!" - поведал Лукашенко.

Он попросил журналистов "не шутить с этим". "У нас куча такой информации. Но эта была такая явно выраженная", - сказал президент. После того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян пошутила, что теперь он автор мемов про "Майка и Ника", так же, как она - автор мемов про агентов ГРУ Петрова и Боширова, Лукашенко ответил: "Ну ничего, скоро вы убедитесь, что это были цветочки. Нам скоро ягодки подкинут. Я просто уже рот закрыл... Я многое знаю, но я ничего вам больше говорить не буду".

Лукашенко с обидой отметил, что даже один из главных телепропагандистов России Владимир Соловьев, который, "вроде, правильно воспринимал это", назвал перехваченный разговор "детским лепетом" (Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал обнародованную запись так: "Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем").

"Прежде чем бросаться этими словами... Ты же понимаешь, что эту информацию выдает президент. И прежде чем ее выдать, я тысячу раз подумал", - сказал Лукашенко. По его словам, он решил обнародовать запись, потому что президент России Владимир Путин его друг (при этом журналисты не сразу поняли, о ком идет речь, потому что Лукашенко резко перескочил с упреков Соловьеву на тему дружбы с Путиным и не назвал имени российского лидера).

"Он же мне подставил плечо! Почему я должен промолчать и тихонько передать [запись] Бортникову? Я принял решение озвучить эту информацию", - рассказал Лукашенко. На предложение журналистов опубликовать всю запись, он ответил отказом, заявив, что после передачи материалов в ФСБ уже не может этого сделать, хотя копия разговора у него осталась.

При этом Лукашенко отметил, что участники перехваченного разговора - не немцы и поляки, а "однозначно американцы", потому что "там английский такой, специфический, у американцев". Он похвастался "шикарнейшим центром" радиоэлектронной разведки под Гродно с "классными" военными специалистами. По словам Лукашенко, этот центр не был нужен с точки зрения "внешней агрессии". "Я как в воду смотрел! Мы проконтролировали до Берлина, что там происходит, и это нам помогло. Мы все увидели, читали - все-все-все эти разговоры", - похвалился Лукашенко.