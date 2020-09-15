Видео задержания ⟩ Пьяный водитель Audi устроил ралли на тропе здоровья

Стражи порядка последовали за Audi. Погоня на скорости 120 км/ч закончилась на тропе здоровья в лесу Толли в Тюри. В машине находились два гражданина Латвии. Выяснилось, что оба употребляли алкоголь. Для проведения следственных мероприятий их доставили в Пайдеский полицейский участок, пишет Järva Teataja.

Поскольку тропа здоровья пользуется популярностью у собаководов, спортсменов и любителей природы, попытка латышей скрыться от полиции представляла опасность для окружающих.

К настоящему дню латыши получили наказание.

Молодой водитель из Латвии вряд ли мог предположить, что 6 сентября в 11:57 в Ярвамаа он будет задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, доставлен на три дня в арестную камеру, а оттуда — в суд.

Водитель признан виновным в том, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы условно. Кроме того, течение года ему запрещено посещать Эстонию.