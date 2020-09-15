Вт, 15.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Пьяный водитель Audi устроил ралли на тропе здоровья

Видео задержания ⟩ Пьяный водитель Audi устроил ралли на тропе здоровья

Чуть более недели назад в летней столице Тюри имело место неприятное происшествие: пайдеские полицейские дали автомобилю Audi с латвийскими номерами распоряжение остановиться, однако водитель его проигнорировал и лишь прибавил скорость. Смотрите видео задержания нарушителей!

 

Стражи порядка последовали за Audi. Погоня на скорости 120 км/ч закончилась на тропе здоровья в лесу Толли в Тюри. В машине находились два гражданина Латвии. Выяснилось, что оба употребляли алкоголь. Для проведения следственных мероприятий их доставили в Пайдеский полицейский участок, пишет Järva Teataja.

Поскольку тропа здоровья пользуется популярностью у собаководов, спортсменов и любителей природы, попытка латышей скрыться от полиции представляла опасность для окружающих.

К настоящему дню латыши получили наказание. 

Молодой водитель из Латвии вряд ли мог предположить, что 6 сентября в 11:57 в Ярвамаа он будет задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, доставлен на три дня в арестную камеру, а оттуда — в суд.

Водитель признан виновным в том, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы условно. Кроме того, течение года ему запрещено посещать Эстонию.

Наказание получил и пассажир. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла объяснила, что пассажир был наказан за то, что позволил пьяному человеку сесть за руль. Именно он и был настоящим владельцем автомобиля. 

 

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