В США умерла старейший член Верховного суда и активный борец за права женщин Рут Гинзбург

В США скончалась член Верховного суда (ВС) Рут Бейдер Гинзбург - известная поборница либеральных ценностей, пишет Deutsche Welle.
Она умерла в кругу семьи в возрасте 87 лет от последствий ракового заболевания, сообщил Верховный суд в пятницу, 18 сентября. "Наша страна потеряла юриста исторического масштаба", - заявил председатель ВС США Джон Робертс. Президент США Дональд Трамп назвал Гинзбург "потрясающей женщиной", которая вела "потрясающую жизнь". Политики обеих ведущих партий в США также высоко оценили ее заслуги.
После известия о ее смерти сотни людей собрались у здания Верховного суда в Вашингтоне.
Mourners outside the US Supreme Court chant “RBG” on the night of Justice Ruth Bader Ginsburg’s death. pic.twitter.com/3n57xGQ93Y— NBC News (@NBCNews) September 19, 2020
Гинзбург была старейшим членом Верховного суда США и иконой для либеральных американцев. Она была назначена по номинации президента Билла Клинтона в 1993 году. В Верховном суде Гинзбург сделала себе имя в первую очередь на защите прав женщин. Она также сыграла важную роль в расширении прав гомосексуалов и права на аборт. "Судья Гинзбург проложила путь для многих женщин, в том числе и для меня", - написала в своем микроблоге в Twitter бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.
Justice Ginsburg paved the way for so many women, including me. There will never be another like her. Thank you RBG.— Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 19, 2020
Споры вокруг преемника
Сразу после смерти Гинзбург между республиканцами и демократами разгорелся спор из-за ее возможного преемника. Дело в том, что в США члены Верховного суда номинируются президентом и утверждаются Сенатом на пожизненный срок. Если же членами ВС США назначаются сравнительно молодые юристы, как это было в случае с назначенными благодаря Трампу судьями Нилом Горсачем (53 года) и Бреттом Кавано (55 лет), то они могут существенно влиять на решения важнейшего суда США по самым принципиальным правовым и конституционным вопросам на протяжении многих десятилетий независимо от того, какой президент находится у власти.
Члены Верховного суда США открыто ассоциируются с главными политическими партиями в стране - Демократической и Республиканской. До смерти Гинзбург пять мест занимали консерваторы, а четыре - либералы. Теперь Трамп, пользуясь большинством республиканцев в Сенате, имеет возможность за считанные недели до президентских выборов провести в Верховный суд удобного для него кандидата и тем самым еще больше усилить консервативное крыло в ВС.
Поэтому демократы, в надежде на победу на ноябрьских выборах, настаивают на том, чтобы отложить назначение преемника Гинзбург на период после выборов. Они также ссылаются на завещание покойной судьи, которая написала, что избрание ее преемника после президентских выборов является ее "самым сокровенным желанием". Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, однако, уже отверг требования демократов, заявив, что Сенат будет голосовать по кандидатуре, выдвинутой президентом Дональдом Трампом.