В США умерла старейший член Верховного суда и активный борец за права женщин Рут Гинзбург

Она умерла в кругу семьи в возрасте 87 лет от последствий ракового заболевания, сообщил Верховный суд в пятницу, 18 сентября. "Наша страна потеряла юриста исторического масштаба", - заявил председатель ВС США Джон Робертс. Президент США Дональд Трамп назвал Гинзбург "потрясающей женщиной", которая вела "потрясающую жизнь". Политики обеих ведущих партий в США также высоко оценили ее заслуги.

После известия о ее смерти сотни людей собрались у здания Верховного суда в Вашингтоне.

Гинзбург была старейшим членом Верховного суда США и иконой для либеральных американцев. Она была назначена по номинации президента Билла Клинтона в 1993 году. В Верховном суде Гинзбург сделала себе имя в первую очередь на защите прав женщин. Она также сыграла важную роль в расширении прав гомосексуалов и права на аборт. "Судья Гинзбург проложила путь для многих женщин, в том числе и для меня", - написала в своем микроблоге в Twitter бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

Justice Ginsburg paved the way for so many women, including me. There will never be another like her. Thank you RBG. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 19, 2020

Споры вокруг преемника

Сразу после смерти Гинзбург между республиканцами и демократами разгорелся спор из-за ее возможного преемника. Дело в том, что в США члены Верховного суда номинируются президентом и утверждаются Сенатом на пожизненный срок. Если же членами ВС США назначаются сравнительно молодые юристы, как это было в случае с назначенными благодаря Трампу судьями Нилом Горсачем (53 года) и Бреттом Кавано (55 лет), то они могут существенно влиять на решения важнейшего суда США по самым принципиальным правовым и конституционным вопросам на протяжении многих десятилетий независимо от того, какой президент находится у власти.

Члены Верховного суда США открыто ассоциируются с главными политическими партиями в стране - Демократической и Республиканской. До смерти Гинзбург пять мест занимали консерваторы, а четыре - либералы. Теперь Трамп, пользуясь большинством республиканцев в Сенате, имеет возможность за считанные недели до президентских выборов провести в Верховный суд удобного для него кандидата и тем самым еще больше усилить консервативное крыло в ВС.