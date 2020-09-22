Новый экологичный транспорт в Таллинне: какой он?

По словам сотрудниц TLT Марины и Олеси, новые автобусы подстроены под нужды горожан. «Теперь пассажиры могут подзарядить в салоне свои телефоны», - говорит Марина.

Кроме того, эти автобусы более комфортабельные и низкопольные, то есть в них легче заходить инвалидам, пожилым людям и детям. Есть достаточно места, чтобы поставить коляску. Они более тихие и плавные в движении.

И для водителей одни преимущества, отмечают Марина и Олеся. «Огромный плюс заключается в том, что зимой в этих автобусах тепло, а летом работает кондиционер. Хороший обзор: имеется десять камер, можно видеть и сзади, и сбоку, и все двери. Кабина водителя изолирована, что означает дополнительную безопасность. Конечно же, совершенно новые газовые автобусы - это огромная ответственность, они дорогие и требуют от водителя аккуратного обращения. Необходимо смотреть во все глаза и беречь их»,- комментирует Олеся.

Марина признает, что не все водители привыкли к новым автобусам. «Там много нюансов, поэтому то дверь удается открыть не с первого раза, то еще что-то. Должно пройти какое-то время, чтобы ремонтники научились их правильно обслуживать. Но так всегда бывает, когда приходит какая-нибудь новая модель автобусов», - добавляет Марина.

На вопрос, почему экологически чистый транспорт появился в Эстонии только сейчас, хотя тема глобального потепления не теряет актуальности уже много лет, Олеся ответила, что, возможно, финансовое положение не позволяло, а во-вторых, перед тем, как переходить на экологически чистый транспорт, нужны проекты, нужно решить, что лучше всего подойдет именно для Эстонии.

Для некоторых жителей может встать вопрос безопасности такого транспорта. Газ как вид топлива становится все более популярным в Эстонии, но пока что еще не все доверяют этому варианту. Стоит ли людям беспокоиться о своей безопасности? «Газовые автобусы безопасны, в них все продумано. Не думаю, что дизель или бензин опаснее или - наоборот - безопаснее», - говорит Марина.

«Автобусы в этом плане хорошо укомплектованы, газовые баллоны надежно закрыты. По-моему мнению, газ, возможно, даже безопаснее», - заключает Олеся.