Европейские страны пытаются избежать второй волны закрытия

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день в Европе регистрируются 40-50 000 новых случаев заражения коронавирусом. По словам руководителя европейского крыла ВОЗ Ханса Клуга, такие цифры должны всех серьезно обеспокоить. Недельные показатели заражаемости уже даже превысили мартовские показатели первой волны.

С ростом заражаемости увеличивается и обеспокоенность возможным новым закрытием государственных границ. Особенно в Испании и Франции очень жесткие карантинные методы принесли с собой огромный экономический спад.

Предпочитаются местные методы

Теперь в свете растущей заболеваемости Франция пытается избежать закрытия своих границ. Для этого власти вводят дополнительные ограничения в наиболее пострадавших регионах, таких как Париж, Бордо, Марсель, Ницца и Тулуза.

Там запрещены общественные собрания, ограничено время работы баров и ресторанов, а также посещение домов попечения. Более жесткие ограничения означают и то, что ношение маски вне дома является обязательным.

А Мадрид ввел вчера жесткие ограничения в шести районах города и семи административных единицах вокруг столицы. Около миллиона человек оказались в карантине, выходить из дома им можно только для того, чтобы попасть на работу, в школу и к врачу. Такие меры введены и в других регионах Испании, например, на Майорке.

«Мы хотим предотвратить полный карантин, это стало бы шагом назад и катастрофой для нашей экономики, - сказала президент Мадридского округа Исабель Диас Аюсо Deutsche Welle. – Если мы все будем соблюдать новые правила, наш регион быстро восстановится».

Экономические последствия второго закрытия границ распространились бы из Южной и Западной Европы. В Германии, например, коммерческие союзы предупреждают о волне банкротств.

«20 процентов всех предприятий уже сейчас видят угрозу своему выживанию», - сказал президент Федерации средних предприятий Германии Марио Оховен. По его словам, вторая волна их добьет. И хотя в Германии показатели заражаемости находятся в стадии роста, о введении общегосударственного карантина сейчас не говорят.

«Нынешней осенью все зависит от одной вещи – индивидуальной ответственности, - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. – И я считаю, что если мы с этим справимся, то о закрытии говорить не придется». Однако Шпан добавил, что местные ограничения требуют исключительного выполнения. Министерство финансов Германии тоже не ждет второго закрытия. В плане бюджета 2021 года имеется план взятия кредита в размере 96,2 миллиарда евро. Этот план опирается на предположение, что Германия не будет вводить второго общереспубликанского карантина. По сообщению Министерства финансов, такие меры в планы не входят.

Эксперты закрытие советуют

Ситуация в Великобритании несколько иная. Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок недавно сказал «Би-би-си», что карантин по всей стране – это последняя линия обороны, но предупредил, что правительство должно быть готово сделать то, что нужно. В Великобритании от последствий коронавируса умерли 42 000 человек, что делает из нее одной из наиболее сильно пострадавших от коронавируса стран мира.

В течение нескольких дней показатели заражаемости вновь увеличились, вместе с количеством пациентов, нуждающихся в госпитализации. Поэтому Великобритания на прошлой неделе ужесточила и социальные ограничения. План, как и в большей части Европы, заключается в том, чтобы победить коронавирус на стадии местной вспышки. В Бирмингеме, Глазго и других крупных городах представители одной семьи больше не могут встречаться с другой семьей в закрытом помещении, а общественные собрания связаны с другими ограничениями.

Члены британского научного совета рекомендуют правительству ввести в октябре двухнедельний карантин, который совпал бы со школьными каникулами. «Поскольку в каникулы школы на одну неделю закрыты, прибавление одной недели нанесет образованию минимальный вред»,- отметил один ученый в газете Financial Times.