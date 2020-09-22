Налог на въезд и на автомобиль, реорганизация всего движения? Что спасет Таллинн от пробок и выхлопных газов

Министерство экономики и коммуникации публикует сегодня черновой план развития транспорта и дорожного движения на ближайшие годы, где основной упор делается на цели Еврокомиссии уменьшить производство парниковых газов, пишет Postimees.
Вчера в министерстве был представлен и сам план развития, и проведенное для этого исследование международного транспортного форума, результаты которого должны помочь Эстонии разработать лучшие транспортные решения для людей и предприятий.
Сегодня черновик плана развития будет отправлен на открытое согласование министерствам, Госканцелярии и другим партнерам. В течение месяца от всех ожидают обратной связи, а затем дополненная версия документа поступит прежде всего на повестку правительства, а затем в Рийгикогу, где его надеются принять до конца года.
По словам эксперта из отдела транспортного развития и инвестиций Министерства экономики Йоханна Пеэтре, новый план сфокусирован на достижении климатических целей, т.е. на уменьшении выбросов парниковых газов и загрязнения атмосферы.
«Транспорт играет очень большую роль в производстве парниковых газов, которое государство обязано уменьшить. 64% парниковых газов производят легковые автомобили. За ними следуют грузовики и автобусы с 24%, т.е. в действительности шоссейный транспорт производит у нас больше всего выбросов», - пояснил Пеэтре. Он добавил, что, если Эстония ставит себе целью уменьшить выбросы парниковых газов, понятно, на что необходимо обратить внимание, чтобы осуществить зеленый переворот.
Цель №1 заключается в том, чтобы увеличить долю тех, кто пользуется общественным транспортом, велосипедом или ходит на работу пешком с 38% до 45-55%. Скорость железнодорожного транспорта хотят значительно увеличить.
Наряду с этим планируется развитие шоссе, чтобы увеличить безопасность движения и уменьшить количество погибших и травмированных на дороге. Морской транспорт хотят сделать более конкурентоспособным и экологичным и соединить с остальной инфраструктурой. В авиации сохранят 40-55 круглогодичных регулярных линий.
Автотранспорт как корень зла
В двухсотстраничном исследовании бросается в глаза рекомендация обложить налогом пользование автомобилем в Таллинне. «Партнер, проведший для нас базовое исследование, внес такое предложение, чтобы все налоги, связанные с транспортом, больше отвечали принципу «загрязняющий платит». Это может быть избитое выражение, но, в принципе, оно верно. Когда сейчас мы взимаем топливный акциз с бензина и дизеля, собираемая сумма акциза в действительности примерно в два раза больше, чем мы сейчас инвестируем в инфраструктуру. Т.е. у нас сейчас остались бы деньги и на развитие других видов транспорта», - сказал заведующий отделом транспортного развития и инвестиций Индрек Гайлан.
«Международный транспортный форум советует переиграть эту систему, мы не говорим здесь о привлечении каких-то дополнительных средств, а о перестройке системы таким образом, чтобы она поддерживала экономное потребление и экологичные способы передвижения», - добавил он.
Налог на въезд на автомобиле в Таллинне или прочие жесткие меры для обуздания автомобильного движения, по словам Гайлана, были бы чрезмерными. Он считает, что очередность реализации мер должна быть такой, что прежде всего предлагаются разумные альтернативы, чтобы у человека, приезжающего в город на работу из-за его пределов, был выбор между автомобилем и другими средствами передвижения.
«Тогда теоретически можно будет начать ограничивать пользование автомобилем или сделать его более обременительным для кошельков. В фокусе нового плана развития будет базовая инфраструктура велосипедных дорожек в городах, особенно в центрах. Для этого должна быть поддержка со стороны государства, чтобы города могли быстро это реализовать», - сказал Гайлан.
Поезда пока на электричестве
Поездом уже сейчас можно доехать из Таллинна в Тарту почти так же быстро, как на машине. По словам Гайлана, предстоит электрификация железной дороги и одновременно выпрямление изгибов, так чтобы оптимальное время пути составляло час и тридцать две минуты.
У Министерства экономики и коммуникаций постоянно спрашивают, почему оно все-таки предпочитает электрификацию водородным поездам.
«Если мы действительно хотим начать двигаться в сторону более экологичного движения поездов, то сейчас мы в действительности не можем купить водородные локомотивы. Мы очень маленькое государство, мы можем заказать электрички, которые есть на рынке и которые настойчиво предлагают нам производители. Но заказ поездов на водороде для Эстонии был бы ужасно дорог», - пояснил Гайлан.
В то же время он добавил, что водородная технология постоянно развивается и, может быть, после электрификации линии Таллинн-Тарту ее использование на какой-то другой железнодорожной линии уже станет реальностью.
Хололей: нужна альтернатива автомобилям
В случае городов проблема все-таки состоит в том, как спланировано городское пространство и как продуманы альтернативы. Я не думаю, что автомобили не надо пускать в город. Считаю, что такая дискриминация неправильна. Но необходимо создать альтернативы. Вся система формируется из разных компонентов и, если до сих пор она склонялась к одному компоненту, то мы должны больше инвестировать в другие решения, особенно учитывая, что в городах помимо обычного велосипеда становится все больше других возможностей персонального передвижения, и все они имеют право на жизнь.
Я сам заметил в Таллинне – что меня, с одной стороны, удивило, а с другой было совершенно понятным – что между пешеходами ездят велосипеды, электросамокаты и прочие штуки. И, честно говоря, как пешеход я не чувствую себя в безопасности. Но я понимаю, что точно так же не чувствуют себя безопасно между автомобилями на проезжей части велосипедист и человек на самокате. И это необходимо изменить, чтобы у всех был свой ряд, по которому двигаться. Естественно, это повлечет за собой изменение всей организации дорожного движения, но я считаю, что все это того стоит, поскольку все мы хотим более чистого воздуха и лучшей городской среды. Ведь город, полный автомобилей, не отвечает нашим представлениям о хорошем городе будущего.