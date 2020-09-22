Налог на въезд и на автомобиль, реорганизация всего движения? Что спасет Таллинн от пробок и выхлопных газов

«Тогда теоретически можно будет начать ограничивать пользование автомобилем или сделать его более обременительным для кошельков. В фокусе нового плана развития будет базовая инфраструктура велосипедных дорожек в городах, особенно в центрах. Для этого должна быть поддержка со стороны государства, чтобы города могли быстро это реализовать», - сказал Гайлан.

Поезда пока на электричестве

Поездом уже сейчас можно доехать из Таллинна в Тарту почти так же быстро, как на машине. По словам Гайлана, предстоит электрификация железной дороги и одновременно выпрямление изгибов, так чтобы оптимальное время пути составляло час и тридцать две минуты.

«Если мы действительно хотим начать двигаться в сторону более экологичного движения поездов, то сейчас мы в действительности не можем купить водородные локомотивы. Мы очень маленькое государство, мы можем заказать электрички, которые есть на рынке и которые настойчиво предлагают нам производители. Но заказ поездов на водороде для Эстонии был бы ужасно дорог», - пояснил Гайлан.

Хололей: нужна альтернатива автомобилям

Глава гендиректората Еврокомиссии по движению и транспорту Хенрик Хололей. ФОТО: Mihkel Maripuu

В случае городов проблема все-таки состоит в том, как спланировано городское пространство и как продуманы альтернативы. Я не думаю, что автомобили не надо пускать в город. Считаю, что такая дискриминация неправильна. Но необходимо создать альтернативы. Вся система формируется из разных компонентов и, если до сих пор она склонялась к одному компоненту, то мы должны больше инвестировать в другие решения, особенно учитывая, что в городах помимо обычного велосипеда становится все больше других возможностей персонального передвижения, и все они имеют право на жизнь.

Я сам заметил в Таллинне – что меня, с одной стороны, удивило, а с другой было совершенно понятным – что между пешеходами ездят велосипеды, электросамокаты и прочие штуки. И, честно говоря, как пешеход я не чувствую себя в безопасности. Но я понимаю, что точно так же не чувствуют себя безопасно между автомобилями на проезжей части велосипедист и человек на самокате. И это необходимо изменить, чтобы у всех был свой ряд, по которому двигаться. Естественно, это повлечет за собой изменение всей организации дорожного движения, но я считаю, что все это того стоит, поскольку все мы хотим более чистого воздуха и лучшей городской среды. Ведь город, полный автомобилей, не отвечает нашим представлениям о хорошем городе будущего.