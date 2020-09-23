ЕС призывает Россию предпринять шаги по достижению мира в Донбассе

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Президент Зеленский предпринял важные шаги, чтобы дать больше места диалогу и дипломатии. И мы призываем Россию сделать такие же усилия", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Он подчеркнул, что ЕС заинтересован в том, чтобы Украина была процветающей, демократической и стабильной страной.

"Пандемия коронавируса также ухудшила гуманитарную ситуацию на востоке Украины, и для того, чтобы решить эти вопросы на востоке, ЕС вместе со странами-членами ЕС предоставил 155 млн евро помощи. Мы являемся самым большим провайдером гуманитарной помощи", - сказал он. Боррель подчеркнул, что "ЕС предоставляет эту помощь не потому, что является каким-то благотворительными фондом. Мы делаем это, потому что мы заинтересованы в том, чтобы Украина была процветающей, демократической и стабильной страной".

В свою очередь Кулеба поблагодарил Евросоюз за неизменную поддержку Украины.

По его словам, были также обсуждены подготовка 22-го саммита Украина-ЕС 1 октября, санкционная политика ЕС.

"Не обошлось без обсуждения ситуации в Беларуси. И я рад, что наши позиции по этому очень чувствительному вопросу в целом совпадают", - добавил глава МИД.