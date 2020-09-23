Песков: Москва хочет убедиться в верности заявлений Берлина об отравлении Навального

"По словам наших коллег из Германии, в биологических пробах, которые были взяты у больного в больнице в Берлине, следы боевых отравляющих веществ якобы однозначно были установлены. Мы не склонны что-либо отвергать, мы хотим только убедиться и понять, о чем идет речь, дабы сопоставить. Чтобы сопоставить, убедиться и понять, нам нужно обладать информацией, в которой, к сожалению, нам пока отказывают", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в России у Навального неоднократно брали биологические пробы. "Эти пробы изучались и в Омске, изучались в Москве. Там не было установлено наличие каких-либо отравляющих веществ, включая боевые отравляющие вещества. В этом заключается основной посыл", - сказал пресс-секретарь.

По мнению Пескова, происшедшее с Навальным является большим вопросом. "Мы намерены в этом разобраться, мы хотим в этом разобраться. Пока в руках у российских следователей нет никаких фактов, которые бы указывали на присутствие отравляющих веществ в его организме, тем более отравляющих веществ, которые относятся к категориям боевых отравляющих веществ", - заявил он.

Он напомнил, что согласно утверждениям немецких, французских и шведских лабораторий, присутствие отравляющих веществ зафиксировано. "Поэтому мы неоднократно обращались ко всем им с просьбой поделиться с нами этой информацией. Мы по-прежнему ее ожидаем и убеждены, что поступление этой информации поможет нам существенно продвинуться в этом деле", - сказал Песков.

По словам Пескова, Россия согласна с европейскими коллегами в том, что химическое оружие где-либо, в том числе России и Европе, недопустимо.

"Мы были и остаемся верны всем обязательствам по конвенции о запрещении химического оружия", - сказал он.

Говоря о том, может ли отравляющее вещество "Новичок" изготавливаться где-то на территории России или соседних стран без ведома государства и что об этом веществе думает президент России, Песков сказал: «Совершенно не важно, что о "Новичке" думает президент Путин или его окружение, потому что ни президент Путин, ни его окружение не занимаются разработкой химических веществ, не являются химиками или военными химиками».

Он подчеркнул, что гораздо важнее в этом вопросе мнение экспертов, в том числе тех, кто в свое время имел отношение к производству "этой субстанции, крайне опасной для человечества". "Наверное, из всего сказанного экспертами и специалистами важно: первое - насколько это опасно и насколько это смертоносно; второе - что эта субстанция синтезируется во многих странах мира, синтезировалась и может синтезироваться в любой момент во многих странах, и, третье, что не всегда возможно, а зачастую невозможно установить место происхождения этой субстанции, ибо может синтезироваться в самых разных лабораториях", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что такие выводы не могут делаться в окружении Путина, потому что это не химики. "Но специалисты говорят об этом, вот если констатировать сказанное специалистами", - добавил Песков, заметив, что эти выводы докладываются президенту.

Оппозиционеру Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.