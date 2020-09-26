От редакции ⟩ Серые клеточки и ячейки общества

Если спросить случайного прохожего, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, едва ли он ответит, что больше всего его заботят проблемы легализации однополых пар. Настолько, что он непременно должен лично приложить руку к решению этого животрепещущего вопроса, причем именно во время муниципальных выборов. Как будто от того, что он думает относительно межполовых отношений, внезапно исчезнут ямы на дорогах и, как по волшебству, в маленьких депрессивных городках Эстонии начнут расти почтовые отделения, родильные дома и банкоматы. Желательно еще, чтобы деньги в неограниченном объеме выдавали и безо всякой ответственности.

К следующим выборам можно будет провести еще какой-нибудь чудесный опрос просвещенных сограждан: например, о запрете абортов, контрацепции и бездетности вообще. С перспективой уголовной ответственности для тех, кто сознательно сокращает народонаселение страны. Хорошо бы также запретить холостяцкую жизнь и разводы. Или, например, взимать штрафы за уклонение от исполнения супружеского долга. Провинившихся регулярно подвергать публичному осуждению на собраниях квартирных товариществ и по месту работы. Чтоб неповадно было.

Reductio ad absurdum – прием, конечно, запрещенный. Впрочем, вопрос лишь в том, что считать абсурдом – узаконенное сожительство двух человек одного пола, вмешательство абсолютно посторонних людей в их право решать личные вопросы или тот факт, что в современном светском государстве в обсуждении такого рода вопросов прислушиваются к мнению архиепископа.