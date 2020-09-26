Сб, 26.09.2020
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Герман Голуб
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  • Ночью рядом с Певческим полем вспыхнула надворная постройка заправки

Фото и видео ⟩ Ночью рядом с Певческим полем вспыхнула надворная постройка заправки

В ночь на субботу, около двух часов загорелась надворная постройка у заправки Circkle K, которая расположена у Певческого поля, пишет Elu24

Пресс-секретарь Спасательного департамента уточнил, что Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Турба в 02:10. Загорелся маленький деревянный дом, используемый как надворная постройка.

Фото с места событий.

ФОТО: Indrek Sarrap

На вызов отреагировали спасательные бригады Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла и Пирита, поскольку речь шла о пожаре рядом с заправочной станцией. На место выехала и бригада скорой помощи.

Фото с места событий.

ФОТО: Indrek Sarrap

Люди из Circle K и расположенного рядом жилого дома были эвакуированы. 

Пожар удалось локализовать к 02:54. Закончились работы по тушению к 05:04.

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