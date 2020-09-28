На дорогах Эстонии в ДТП пострадали восемь человек

Первое ДТП произошло в 12:10 на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Одра в Таллинне, когда 30-летний мужчина на BMW X5 поворачивал налево и столкнулся с двигавшимся навстречу Volvo S60, которым управлял 36-летний мужчина. Водителя Volvo доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Второе ДТП имело место в 12:37 на регулируемом перекрестке бульвара Вабадузе и Мяннику-теэ в Таллинне, когда 78-летняя женщина, переходившая дорогу на запрещающий сигнал светофора, была сбита автомобилем BMW 318. За рулем этой машины находился 35-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Третье ДТП случилось в 14:44 на пятом километре шоссе Колу-Таммику в волости Козе, когда 77-летний мужчина потерял контроль на Ford Focus и съехал с дороги. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Четвертое ДТП — в 14:53 на перекрестке Нарвского шоссе и Пярнамяэ-теэ в Таллинне, где, по первоначальным данным, 22-летний мужчина на Volkswagen Passat поворачивал направо и сбил 29-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Пятое ДТП случилось в 15:35 на Козе-теэ в Выру, когда 83-летний мужчина на Mercedes-Benz поворачивал налево и пропустил ехавший впереди мотоцикл Honda, которым управлял 59-летний мужчина. Водителя мотоцикла и его пассажирку — 53-летнюю женщину — доставили в Лыуна-Эстонскую больницу.

Шестое ДТП произошло в 16:44 у дома по адресу Палдиское шоссе, 150 в Таллинне, где 46-летний мужчина на Fiat Panda врезался на остановившийся перед ним Subaru Legacy, которым управлял 70-летний мужчина. Subaru Legacy в свою очередь въехал в автомобиль Renault Alaskan с прицепом, за рулем которого был 29-летний мужчина. Пассажирку Fiat — 47-летнюю женщину — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.