График ⟩ Поддержка EKRE упала до самого низкого за три года уровня

Самая популярная партия - Партия реформ, поддержка которой увеличилась на два процентных пункта по сравнению с августом. Сентябрьский 32-процентный показатель поддержка партии, возглавляемой Кайей Каллас, также был лучшим показателем в опросах Emor в 2020 году.

На втором месте по популярности оказалась Центристская партия с поддержкой 18 процентов, в августе поддержка партии премьер-министра составляла 17 процентов.

Как и в случае с исследованиями Norstat и Turu-uuringud, поддержка EKRE в исследовании Emor также упала, но на более низкий уровень, чем в других исследовательских компаниях. Последний раз EKRE получала поддержку в 13% в опросах Emor в мае 2017 года.