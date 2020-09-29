Вт, 29.09.2020
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Алексей Навальный

Фото ⟩ В Нымме продается дом с необычным застекленным фасадом

Maja Nõmmel.

ФОТО: KV.EE

Необычный снаружи и чрезвычайно удобный внутри дом в Нымме ждет своих новых хозяев, пишет Kodustiil.

Это действительно замечательный дом: настоящая ныммеская усадьба, утопающая в зелени, идеальное место жительства для тех, кто предпочитает тишину и покой и при этом хочет жить в городе.

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

В доме современной архитектуры продумана каждая деталь, а внутренняя планировка помещения поразительно точна и практична.

На первом этаже расположена большая двусветная кухня-гостиная с великолепным камином в центре. Высокие окна буквально заливают помещение светом. Также на первом этаже находятся баня и прихожая с гардеробной. 

Одна из четырех спален.

ФОТО: KV.EE

Четыре спальни и две ванных комнаты расположены на втором этаже. Из главной спальни можно выйти на большой балкон. 

Баня.

ФОТО: KV.EE

К дому ведет закрытая для посторонних частная дорога. Машину можно оставить в гараже, вмещающем два автомобиля. Чтобы донести вынутые из багажника сумки с продуктами до кухни, нужно сделать всего пару шагов. Несмотря на большую площадь лома, коммунальные платежи здесь удивительно низкие: всего 50 евро в месяц летом и сто евро в месяц зимой. 

Терраса.

ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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