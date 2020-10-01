Спасатели и полиция обратились к жителям Эстонии с призывом

«В домах эстоноземельцев находят как взрывоопасные вещества, так и содержащие их предметы, которые несут угрозу как самим жителям, так и их соседям, и близким людям. Важно знать, что в случае, если взрыв произойдет в многоквартирном доме, это может закончится очень трагично, кроме того, нанести большой хозяйственный ущерб», – объяснил руководитель Северо-Эстонской группы разминирования Райдо Таалманн.

Последний из самых трагичных случаев произошел в 2010 году, когда в Таллинне на улице Кулднока взорвалось одно из таких веществ, и в результате этого взрыва погибли мужчина и маленький ребенок. Случаи, в которых погиб человек, имели место и в недавнем прошлом, когда в 2018 году в Ида-Вирумаа погиб мужчина, который распиливал снаряд болгаркой, в результате этого снаряд взорвался. Похожий случай произошел и в прошлом году. За последние пять лет в результате различных взрывов пострадали пятеро человек, большинство из них получили серьезные повреждения рук и лица.

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Риты Прооса серьезную опасность представляет и безнадзорное и оказавшееся в неумелых руках оружие.

«К счастью, осведомленность людей растет, и все чаще оружие и боеприпасы оказываются переданными в руки полицейских. Хотя оповещения о таких находках поступают все время, все же чаще это происходит осенью в результате полевых работ и уборки территорий, а также весной, когда люди при ремонте дома или в результате той же убори территорий находят на крыше, чердаках и в других неожиданных местах оружие своих предков или ближайших родственников. Часть людей сразу же сообщают о находке в полицию, но есть те, кто, страшась наказания, оставляют оружие под слоем пыли», – говорит Прооса.

Она приводит позитивным примером случай, произошедший на прошлой неделе в университетском городке, когда с полицией связался живущий в Тарту мужчина, который в ходе ремонтных работ нашел на крыше револьвер с патронами. «Мужчина действовал без промедления, сразу же связался с центром тревоги, и правильно сделал, поскольку на происшествие отреагировал полицейский патруль, который безопасно доставил оружие в участок», – объяснила работник полиции, похвалив мужчину за правильные действия.

Проведенное в 2019 году исследование показало, что всего чуть более половины жителей Эстонии знают, что если они добровольно передают полиции находящиеся в их владении опасные предметы (оружие, боеприпасы, взрывоопасные вещества), то наказания за этим на последует.