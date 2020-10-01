Спасатели и полиция обратились к жителям Эстонии с призывом

Центр разминирования Спасательного департамента совместно с Департаментом полиции и погранохраны, а также с Полицией безопасности и прокуратурой призывают жителей уведомить о хранящихся взрывоопасных веществах и опасном оружии. Целью кампании является уменьшить количество хранимых дома взрывоопасных веществ и незаконного оружия, а также напомнить, что добровольная передача их соответствующим службам не является наказуемой.
«В домах эстоноземельцев находят как взрывоопасные вещества, так и содержащие их предметы, которые несут угрозу как самим жителям, так и их соседям, и близким людям. Важно знать, что в случае, если взрыв произойдет в многоквартирном доме, это может закончится очень трагично, кроме того, нанести большой хозяйственный ущерб», – объяснил руководитель Северо-Эстонской группы разминирования Райдо Таалманн.
Последний из самых трагичных случаев произошел в 2010 году, когда в Таллинне на улице Кулднока взорвалось одно из таких веществ, и в результате этого взрыва погибли мужчина и маленький ребенок. Случаи, в которых погиб человек, имели место и в недавнем прошлом, когда в 2018 году в Ида-Вирумаа погиб мужчина, который распиливал снаряд болгаркой, в результате этого снаряд взорвался. Похожий случай произошел и в прошлом году. За последние пять лет в результате различных взрывов пострадали пятеро человек, большинство из них получили серьезные повреждения рук и лица.
По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Риты Прооса серьезную опасность представляет и безнадзорное и оказавшееся в неумелых руках оружие.
«К счастью, осведомленность людей растет, и все чаще оружие и боеприпасы оказываются переданными в руки полицейских. Хотя оповещения о таких находках поступают все время, все же чаще это происходит осенью в результате полевых работ и уборки территорий, а также весной, когда люди при ремонте дома или в результате той же убори территорий находят на крыше, чердаках и в других неожиданных местах оружие своих предков или ближайших родственников. Часть людей сразу же сообщают о находке в полицию, но есть те, кто, страшась наказания, оставляют оружие под слоем пыли», – говорит Прооса.
Она приводит позитивным примером случай, произошедший на прошлой неделе в университетском городке, когда с полицией связался живущий в Тарту мужчина, который в ходе ремонтных работ нашел на крыше револьвер с патронами. «Мужчина действовал без промедления, сразу же связался с центром тревоги, и правильно сделал, поскольку на происшествие отреагировал полицейский патруль, который безопасно доставил оружие в участок», – объяснила работник полиции, похвалив мужчину за правильные действия.
Проведенное в 2019 году исследование показало, что всего чуть более половины жителей Эстонии знают, что если они добровольно передают полиции находящиеся в их владении опасные предметы (оружие, боеприпасы, взрывоопасные вещества), то наказания за этим на последует.
Та же самая история с найденным оружием, о котором сразу же сообщают в полицию. «Согласно закону об оружии, каждый человек, который нашел потерянное, закопанное в землю, безнадзорное или спрятанное оружие, должен немедленно уведомить об этом полицию и передать находку. Для передачи советуем при первой возможности связаться со своим участковым или же позвонить в центр тревоги по номеру 112», – объяснила сотрудник полиции.
Она добавила, что если человек находит оружие на территории своего места жительства и немедленно сообщает об этом в полицию, то по истечении полугода у него возникает право собственности на это оружие. «Если же он намеренно или по незнанию оставляет оружие себе и не сообщает о нем, то мы имеем дело с незаконным хранением оружия, а это наказывается в уголовном порядке, и нельзя уже будет ходатайствовать о вступлении в право собственности, а оружие подлежит уничтожению», – сказала Прооса.
«Важно понимать, что если люди сдают оружие или взрывоопасные вещества добровольно, то за этим не последует наказание. Однако если человек не сделает это сам, а за него это сделает кто-то, к примеру, сосед, то за этим последует уголовное производство, которое может закончиться реальным тюремным заключением. Поэтому лучше опередить соседа», – поясняет руководитель бюро Полиции безопасности Тыну Мийльвеэ.
В уголовном порядке наказываются также незаконные действия с взрывоопасными веществами (их взрывание, изготовление, владение, хранение, передача, продажа).
«Прокуратура соприкасается прежде всего с теми, кто не пришел сдать эти вещи добровольно. Даже более того, имеет дело с теми, кто коллекционирует различные опасные предметы и активно приобретает оружие и взрывоопасные вещества. К сожалению, эти люди не осознают, что, действуя таким образом, подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Одно только это строго наказывается – даже в том случае, если ничего не случилось. Возможность сдать оружие и взрывоопасные вещества добровольно – единственный способ избежать наказания в виде проведенных в тюрьме нескольких лет», – объяснила окружной прокурор Энели Лауритс.
Ни в коем случае нельзя везти взрывоопасное вещество, детонаторы или оружие в спасательную команду или полицию. Вместо этого следует позвонить по номеру 112 и назвать точное местонахождение этих предметов, представив как можно больше информации диспетчеру. За взрывоопасными предметами приедут саперы, которые безопасно увезут их и обезвредят. За оружием и боеприпасами приедут полицейские, которые безопасно доставят их в полицейское отделение.
Кампания продлится до конца октября, но сообщить о желании сдать оружие или взрывоопасные вещества/предметы можно в любое время.
Спасательный департамент проводил подобную кампанию шесть раз: в 2008-2010, 2013, 2014 и 2019 годах. За шесть раз было собрано 140 килограммов взрывоопасных веществ, 1447 детонаторов и 172 боеприпаса.
Кампания по передаче оружия проводилась в прошлые годы через Департамент полиции и погранохраны. К примеру, в прошлом году за время кампании полиции передали свыше 124 единиц огнестрельного оружия, свыше 12460 патронов различного калибра, несколько банок пороха, детонаторы, различные ракеты, взрывпакеты, дробь и различные части оружия.