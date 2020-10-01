Чт, 1.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Находка в подвале ⟩ Уникальная вещь чуть было не оказалась в сэконд-хенде

Hiina teekann ulatub tagasi keiser Qianlongi valitsusaega.

ФОТО: Mark Laban / Hansons / SWNS/Mark Laban / Hansons / SWNS/Scanpix

Найденный в ходе генеральной уборки маленький чайник оказался драгоценным раритетом, передает Kodustiil

Житель Великобритании, занявшийся во время самоизоляции генеральной уборкой дома, обнаружил маленький, похожий на игрушечный, чайник. Он уже хотел положить находку в коробку с вещами, которые собирался отдать на благотворительность, но интуиция заставила его передумать, пишет metro.co.uk.

ФОТО: Mark Laban / Hansons / SWNS/Mark Laban / Hansons / SWNS/Scanpix

Показав находку аукционисту Чарльзу Хансону, обладатель чайника узнал его многовековую историю, а следовательно, и стоимость. Первоначально аукционист оценил чайник в 100 000 фунтов (110 074 евро). Было решено немедленно выставить чайник на аукцион. Удача продолжала улыбаться, и чайник удалось продать гораздо дороже - за 390 000 фунтов (429 343 евро).

«Это одна из самых значительных находок коронакризисного времени. Такие чайники и вазы относятся к времени правления императора Цяньлуна», - сказал аукционист Чарльз Хансон.

ФОТО: Mark Laban / Hansons / SWNS/Mark Laban / Hansons / SWNS/Scanpix

По мнению специалистов, этот китайский чайник датируется XVIII веком. Семья, в подвале дома которой нашли раритет, считает, что чайник был привезен из Китая одним из их предков во время Второй мировой войны.

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