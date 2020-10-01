Германия внесла Ида-Вирумаа в список зон риска

Возвращающиеся в Германию из эпидемиологически неблагополучных регионов обязаны сдать анализ на коронавирус и находиться на карантине до получения результатов. Более подробную информацию о правилах самоизоляции можно найти на сайтах местных органов здравоохранения.

Требование карантина не распространяется на тех людей, у которых до прибытия в Германию был сделан ПЦР-тест на коронавирус и он оказался отрицательным. Важно, чтобы с момента сдачи анализа до прибытия в Германию прошло не более 48 часов. Информацию о тестировании можно найти здесь.

Германия принимает решения относительно зон риска каждую среду. Учитывая показатель заболеваемости коронавирусом в Эстонии (50,64), в ближайшее время желающим отправиться в Германию необходимо следить за тем, какие регионы в Эстонии считаются неблагоприятными с эпидемиологической точки зрения.

Транзит через Германию в Эстонию разрешен гражданам и постоянным жителям нашей страны. У транзитных пассажиров, прибывающих из зон риска, не должно быть признаков заболевания. При необходимости они должны быть готовы доказать цель своего транзита (билеты, бронирования и т. д.).

На пресс-конференции министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу спросили, как Германия узнает, что человек приехал из Ида-Вирумаа. «Логика такова, что жители Эстонии не будут врать», - ответил он. По его словам, процедура предусматривает, что по прибытии человека в Департамент здоровья Германии сообщают, из какого он региона.