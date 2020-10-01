Видео ⟩ Быстрая реакция водителя грузовика, возможно, спасла жизнь человека

Тыну Эхасалу констатировал, что от худшего его спасла лишь быстрая реакция. «У меня была не такая высокая скорость. Как можно увидеть на регистраторе, всего 59 км/ч, но я уже перестроился и начал обгонять медленно двигавшийся трактор, как вдруг Ford выскочил прямо перед машиной», - рассказал он.

Очевидно, водитель Ford не взглянул в зеркало заднего обзора и не убедился в том, что обгон безопасен. «Его опасный маневр не остановил даже мой долгий и постоянный сигнал», - сказал Эхасалу.

По его словам, лесовоз не так просто остановить. «Это ситуация на грани, где на весах человеческая жизнь. Не хочу даже думать, что могло случиться в результате столкновения столь разных сил», - сказал он.

Кто рискнул выехать перед таким тяжелым грузовиком? ФОТО: Erakogu