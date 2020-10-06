«Учитель года»: для меня это значит, что русская школа может отличиться и в положительном смысле

За преданность своему делу и смелые эксперименты педагог-новатор и образовательный технолог Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии Людмила Рождественская удостоилась премии «Учитель года» в гимназической номинации. Rus.Postimees побеседовал с ней о дистанционном обучении, учительстве как призвании и многом другом.

«Мы не ценим своих достижений...»

— Что вы почувствовали, когда узнали о номинации?

— Конечно, радость. Даже, может, знаете, гордость за Эстонию. Честно говоря, уже и не ждешь, работаешь-работаешь. Я знаю, что в русских школах очень многие коллеги достойны этого звания. Может быть, русские школы сами не выдвигают так активно своих сотрудников на столь высокие премии, как эстонские. Мы не ценим своих наработанных достижений. Подача заявки, номинирование — сложный процесс: нужно и описать, и собрать, и подытожить сделанное, обязательно снабдить какими-то ссылками, доказательством, что называется, не просто так — вот я такой хороший, у меня 2000 учеников, я столько-то лет в школе работаю. За это не дают, дают за что-то особенное.

Я бы посоветовала, пожелала бы, чтобы в школах администрация, коллеги, которые много лет работают так же, как и я, нашли возможность оценить и номинировать, потому что от кого еще узнать о заслугах и достижениях. В моем случае нашлись люди, которые потратили время, чтобы на эстонском языке все написать, там довольно большая работа была проделана. Причем это была их инициатива, не моя. Я, в общем, не особенно люблю тратить время на такие вещи.

— Что значит для вас эта премия?

— Наверное, несколько вещей. Во-первых, это все-таки признание коллег в том, что я что-то новое, интересное делаю и это приемлемо, потому что я экспериментирую как образовательный технолог и как учитель. Во-вторых, что есть русское образование, русская школа, и она тоже может отличаться чем-то таким, что значимо на общем фоне. Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Я думаю, что это действительно признание, а не какая-то политическая конъюнктура.

— Что значит «образовательный технолог» и что входит в круг ваших обязанностей?

— Моя история такова, что в общей сложности я больше 33 лет работаю в школе, из них 25 преподавала математику и в какой-то степени информатику. Последние лет десять я занимаюсь развитием школы в плане образовательных технологий. Это значит, что я больше занимаюсь учителями, обучением учителей и тем, чтобы внедрить цифру в образование, то есть, грубо говоря, дистантные формы, смешанные формы урока — это все мое. Область новая, она исследовательская для меня, поэтому интересно.

Множество форм образования

— Что бы вы назвали в числе своих главных нововведений и достижений?