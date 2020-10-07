За лето Ида-Вирумаа потерял около 16% туристов, осень отели встречают с тревогой

"Если говорить о нашем предприятии, то у нас всегда 70% гостей были внутренними туристами, а 30% - это клиенты из-за рубежа, в основном из России. Понятно, что этого сегмента катастрофически не хватает. Сейчас наступила осень, ее мы встречаем с тревогой", - сказала специалист по маркетингу Noorus SPA Hotel Дарья Боярова.