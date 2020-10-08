Пеэтер Ярвелайд: разве бедность среди пожилых людей законна?

Ожидается решение Государственного суда, которое определит границы права и политики в вопросах, связанных с бедностью, пишет старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Правительственная коалиция, согласовавшая бюджет на следующий год, приняла решение в пользу внеочередного повышения пенсии в 2021 году, эта прибавка должна составить 20 евро в месяц к средней пенсии по старости. Тут же от оппозиции и совета по бюджету при Банке Эстонии стали появляться мнения, что повышение пенсии будет сделано за счёт заёмных средств, и что Эстонию ждёт участь Португалии или Греции, где система социального страхования и расходы на здравоохранение обеспечиваются кредитами.
Даже как-то неловко напоминать людям, знакомым с финансами, что если мы имеем дело с дефицитным бюджетом, то очень трудно сказать, какие расходы покрываются за счёт дефицита, а какие - за счёт текущих доходов, так как только часть бюджетных доходов является целевой. Если дефицит бюджета составляет менее 15% от суммы расходов публичного сектора и сбалансирован с инвестициями в публичный сектор, социальные расходы составляют около половины, а уровень государственного долга является самым низким в Европейском союзе, то в условиях нынешнего экономического кризиса нет причин для паники по поводу ослабевающей бюджетной дисциплины Эстонии. Особенно очевидным это становится при сравнении с фискальной политикой других стран. Например, в Финляндии запланирован дефицит государственного бюджета в размере около 18 процентов.
Чтобы смягчить экономический спад, необходимо отступить от догмы сбалансированности бюджета, - в нынешней ситуации это признают и оппозиция, и Банк Эстонии. Налицо достаточно широкий консенсус в отношении того, что правильной мерой является наращивание инвестиций, однако существуют определенные ограничения на их резкое увеличение. Потребуется время, чтобы подготовить толковые инвестиции; необходимые для оживления экономики деньги дойдут через определенные каналы или секторы, которые могут оказаться проблемными – у нас это чаще всего строительство.
Две идеи
В условиях нынешнего экономического кризиса нет особых причин для паники по поводу ослабления бюджетной дисциплины, выраженной в менее чем 15% дефицита. Соглашение в рамках гражданского общества должно включать в себя выслушивание всех сторон и учёт их интересов.
Достижение дополнительного стимула реальной экономики может затянуться из-за порядков, предусмотренных законом и соответствующими процедурами. Необходимо использовать и другие, более быстрые меры по оживлению экономики, такие как доказавшее свою эффективность минувшей весной субсидирование заработной платы. Однако другие страны борются с дефляцией ещё более радикально, стимулируя потребление путём предоставления людям средств на ежедневные нужды. В США, например, семьи получили единовременное пособие в размере 1200 долларов, плюс по 500 долларов дополнительно на каждого ребёнка, при условии, что годовой доход семьи составлял менее 150 000 долларов (или 75 000 долларов на одного человека). Эта планка выше уровня среднего класса.
Опубликованный в начале этого года обзор Евростата выявил печальный факт: пенсионеры Эстонии, получающие пенсию по старости, являются самыми бедными в Европейском союзе. Если в 2018 году в Европейском союзе среди людей в возрасте старше 65 лет подвержены риску бедности были 15%, то в Эстонии этот показатель в три с лишним раза выше - 53,8%. В то же время бросается в глаза, что относительный уровень бедности среди пожилых людей не связан напрямую с тем, является ли пенсионер жителем старого или нового государства-члена ЕС, а также с тем, насколько высоким является уровень ВВП в этой стране. Например, значительно лучше, чем в среднем по Европейскому союзу, дела у пожилых жителей Словакии (6,4% подвержены риску бедности), а также Венгрии (9,7%) и Чешской Республике (14,6%). По данным на 2019 год, доля пожилых людей, подверженных риску бедности, снизилась в Эстонии до 51,3%, но вместе с Латвией мы по-прежнему находимся в числе антилидеров во всём Европейском союзе. Можно с полной уверенностью сказать, что относительная бедность пожилых людей является большой структурной проблемой нашего общества, она стала результатом политического выбора последнего десятилетия.
В наши дни в развитых странах очень популярна идея о том, что смягчению экономического кризиса способствует вмешательство со стороны государства, что подтверждает известную мысль Уинстона Черчилля о том, что хороший кризис не должен быть потрачен впустую. Сейчас действительно самое время путём стимулирования экономики решить основные структурные проблемы. Внеочередное повышение пенсий также является подходящей мерой поддержки экономики, так как эти деньги достаточно быстро попадут в реальную экономику. На самом деле, это повышение можно было бы осуществить даже раньше, чем в апреле 2021 года, так как это придётся сделать в любом случае.
Особняком стоит вопрос, как вообще могла возникнуть такая позорная ситуация, и будет ли право пожилых людей на достойную старость защищено Конституцией или нам сейчас и в будущем остаётся надеяться лишь на политические решения. Прискорбно, что наши пожилые люди сегодня по показателю риска бедности оказались на самой низкой позиции в Европейском союзе, особенно с учётом прений, сопровождающих пенсионную реформу, которая дошла до Государственного суда. Спор вокруг пенсионной реформы даст нам, скорее всего, очень важное решение Госсуда, оно на длительное время определит границы права и политики в вопросах, связанных с бедностью.
По сути, вопрос заключается в том, как далеко может зайти судебная власть в обеспечении соблюдения общих принципов, закрепленных в Конституции, и в каких пределах судебная власть больше не может вмешиваться в политические решения. В своём заявлении в Государственный суд президент заявила: «Закон о внесении изменений в Закон о накопительной пенсии и других соответствующих законов (реформа системы обязательного пенсионного обеспечения) несоразмерно нарушает основополагающие принципы человеческого достоинства и социального государства согласно § 10 и § 28 (2) Конституции. Нынешняя пенсионная система является целостной и отмена одной её части в таком виде выводит всю систему из равновесия, что, вероятно, приведет к значительному увеличению числа пенсионеров, подверженных риску бедности в будущем".
Здесь возникает резонный вопрос: какова перспектива рассмотрения в Государственном суде проблемы жизни сегодняшних пенсионеров в условиях риска бедности? Возможно, мы получим важные сигналы из будущего решения Государственного суда по вопросу пенсионной реформы. До сих пор высший судебный орган проявлял большую осторожность при решении вопросов, связанных с таким серьёзным влиянием (а также с большими финансовыми последствиями) на обеспечение социальной справедливости. Многое из этого обусловлено тем, что такие основополагающие вопросы еще и не доходили до Государственного суда. Однако в 2014 году, например, Госсуд в своём постановлении 3-4-1-67-13 подчеркнул, что принципы человеческого достоинства и социального государства являются основополагающими принципами, изложенными в параграфе 10 Конституции, которые краеугольным камнем права Эстонской Республики и являются важнейшими нормами правопорядка. Исходя из этого, можно предположить, что нас ждёт основополагающее решение, представляющее интерес и для юристов
В своей просьбе президент сослалась на принцип соглашения между поколениями, изложенный в преамбуле Конституции, и высказала мнение о том, что ныне действующее регулирование системы накопительной пенсии лучше обеспечивает социальное соглашение, в духе Конституции, с целью снижения риска нищеты при выходе на пенсию. В то же время, соглашение в рамках гражданского общества должно предусматривать выслушивание всех сторон и учёт их интересов. К сожалению, голос пенсионеров был тихим.