Пеэтер Ярвелайд: разве бедность среди пожилых людей законна?

Правительственная коалиция, согласовавшая бюджет на следующий год, приняла решение в пользу внеочередного повышения пенсии в 2021 году, эта прибавка должна составить 20 евро в месяц к средней пенсии по старости. Тут же от оппозиции и совета по бюджету при Банке Эстонии стали появляться мнения, что повышение пенсии будет сделано за счёт заёмных средств, и что Эстонию ждёт участь Португалии или Греции, где система социального страхования и расходы на здравоохранение обеспечиваются кредитами.

Даже как-то неловко напоминать людям, знакомым с финансами, что если мы имеем дело с дефицитным бюджетом, то очень трудно сказать, какие расходы покрываются за счёт дефицита, а какие - за счёт текущих доходов, так как только часть бюджетных доходов является целевой. Если дефицит бюджета составляет менее 15% от суммы расходов публичного сектора и сбалансирован с инвестициями в публичный сектор, социальные расходы составляют около половины, а уровень государственного долга является самым низким в Европейском союзе, то в условиях нынешнего экономического кризиса нет причин для паники по поводу ослабевающей бюджетной дисциплины Эстонии. Особенно очевидным это становится при сравнении с фискальной политикой других стран. Например, в Финляндии запланирован дефицит государственного бюджета в размере около 18 процентов.

Чтобы смягчить экономический спад, необходимо отступить от догмы сбалансированности бюджета, - в нынешней ситуации это признают и оппозиция, и Банк Эстонии. Налицо достаточно широкий консенсус в отношении того, что правильной мерой является наращивание инвестиций, однако существуют определенные ограничения на их резкое увеличение. Потребуется время, чтобы подготовить толковые инвестиции; необходимые для оживления экономики деньги дойдут через определенные каналы или секторы, которые могут оказаться проблемными – у нас это чаще всего строительство.

Две идеи

В условиях нынешнего экономического кризиса нет особых причин для паники по поводу ослабления бюджетной дисциплины, выраженной в менее чем 15% дефицита. Соглашение в рамках гражданского общества должно включать в себя выслушивание всех сторон и учёт их интересов.

Достижение дополнительного стимула реальной экономики может затянуться из-за порядков, предусмотренных законом и соответствующими процедурами. Необходимо использовать и другие, более быстрые меры по оживлению экономики, такие как доказавшее свою эффективность минувшей весной субсидирование заработной платы. Однако другие страны борются с дефляцией ещё более радикально, стимулируя потребление путём предоставления людям средств на ежедневные нужды. В США, например, семьи получили единовременное пособие в размере 1200 долларов, плюс по 500 долларов дополнительно на каждого ребёнка, при условии, что годовой доход семьи составлял менее 150 000 долларов (или 75 000 долларов на одного человека). Эта планка выше уровня среднего класса.