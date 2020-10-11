Фото и видео ⟩ В Ныо прошел Фестиваль света

"Нам важно сплотить сообщество. В этом году свой вклад в фестиваль внесли около 150 волонтеров", - сказал руководитель и директор фестиваля Яан Улст.

В 18:00 началось обучение разжиганию огня, на закате в 18:21 огонь был разожжен. Примерно в 19 часов Криста Палм и Таури Вахесаар начали танцевать огненный танец. Представление со спецэффектами стало одним из самых запоминающихся на фестивале.

По словам Ульста, мероприятие прошло успешно, его посетили почти три тысячи человек. Режиссер подтвердил, что огненное шоу было самым мощным за всю историю. Церковь Ныо была красиво освещена, люди заходили в нее и наслаждались игрой на органе.

В парке Келламехе выступал гимнастический клуб Akros. На берегу озера Вескиярве были разыграны танцевальные и музыкальные сцены под руководством Ингрид Хамер и с музыкальным оформлением Малле Мальтиса. Дизайн освещения разработал Рене Лийвамяги.