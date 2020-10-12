Чемпионат Италии по футболу хотят доиграть в «пузырях»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Football Italia, спортивные медики обеспокоены тем, что из-за действующего протокола будет сложно возобновить чемпионат в случае очередной приостановки.

В интервью изданию La Repubblica они предлагают организовать «пузыри», в которых будут находиться команды, по примеру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Предполагается, что футболисты будут сдавать тесты на коронавирус каждые четыре дня на протяжении нескольких недель и выходить из изоляции только на матчи.

Руководство лиги опасается, что из-за второй волны коронавируса команды массово начнут просить о переносах матчей, тогда как розыгрыш чемпионата Италии нужно будет закончить до старта Евро-2020.

Прошлый чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии и доигрывался с июня по август при пустых трибунах. Власти разрешили коллективные тренировки лишь к концу мая. Новый сезон начался 19 сентября.