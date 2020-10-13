Человек простой: если умрет, то и так умрет…

Один из участников недавней передачи «Своя правда» на тему «Таблетка от жадности» из цикла (канал ETV+), педиатр Адик Левин задаёт парламентариям в студии неудобный вопрос: «Вы знаете, я уже старый человек и мне непонятно, почему мы бежим впереди паровоза? Мы платим на милитаристские расходы больше двух процентов от ВВП... Германия платит меньше двух процентов и чихать на всех хотела. Она помогает своему народу привести в порядок зубы. Лекарства там дешевле, а пенсии больше, потому что там думают о своем народе».

Вместе весело шагать перед танком!

Вообще-то употребленное доктором Левиным выражение «бежать впереди паровоза» в данном контексте уместнее было бы заменить на «впереди танка», поскольку разговор шел о закупке Эстонией подержанных танков – вместо того, чтобы закупать необходимые медикаменты.

Дискуссия «танки vs медикаменты», если кто не в курсе, ведется у нас не первый день и даже не первый год. Особенно она обострилась после того, как Эстония вступила в НАТО и тем самым взвалила на себя обязанность ежегодно тратить на оборонные нужды не менее двух процентов от ВВП. При этом, стремясь заслужить похвалу со стороны старших НАТОварищей, наша маленькая, но гордая республика решила выпрыгнуть из штанов и взяла на себя повышенные капиталистическое обязательства в объеме 2,5%. Пока, правда, достигнуто всего почти 2,3%, то есть столько, сколько суммарно вносят в ВВП сельское и лесное хозяйство. Иными словами, все сельчане и работники государственных лесов совокупно работают исключительно на военное ведомство.

На минуточку: по данным Всемирного Банка, ВВП Эстонии в 2019 году составлял 31,39 млрд. USD (около 26,68 млрд. ЕUR). Имея простейший калькулятор, нетрудно вычислить размер трат на военные нужды. В которых один только «встречный план» – то, что свыше (чёрт с ними!) положенных двух процентов, – равняется как минимум пятидесяти миллионам. Ей-богу, их можно потратить с большей пользой, чем на лишние танки секонд-хэнд, которые, к тому же, вряд ли помогут в случае масштабного военного противостояния.

Впрочем, до тех пор, пока абсолютное большинство избираемых нами же (увы, но это так!) слуг народа на Тоомпеа будут, как черт от ладана, шарахаться от малейшего намека на вероятность сокращения военного бюджета, все разговоры на эту тему так и останутся бессмысленным сотрясением воздуха (теле-радиоэфира, интернет-пространства и др.). Примерно к этому, собственно – если отбросить разные кружева и бантики – и свелось объяснение нынешнего статус-кво присутствовавшим в студии депутатом Рийгикогу от Центристской партии Виктором Васильевым.