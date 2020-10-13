Человек простой: если умрет, то и так умрет…

К цинизму политиков мы уже как-то притерпелись, в обществе даже сложилось что-то вроде негласной договоренности: дескать, политик создан для цинизма, как птица для полета. И все-таки время от времени берет оторопь: ну, не до такой же степени!..
Один из участников недавней передачи «Своя правда» на тему «Таблетка от жадности» из цикла (канал ETV+), педиатр Адик Левин задаёт парламентариям в студии неудобный вопрос: «Вы знаете, я уже старый человек и мне непонятно, почему мы бежим впереди паровоза? Мы платим на милитаристские расходы больше двух процентов от ВВП... Германия платит меньше двух процентов и чихать на всех хотела. Она помогает своему народу привести в порядок зубы. Лекарства там дешевле, а пенсии больше, потому что там думают о своем народе».
Вместе весело шагать перед танком!
Вообще-то употребленное доктором Левиным выражение «бежать впереди паровоза» в данном контексте уместнее было бы заменить на «впереди танка», поскольку разговор шел о закупке Эстонией подержанных танков – вместо того, чтобы закупать необходимые медикаменты.
Дискуссия «танки vs медикаменты», если кто не в курсе, ведется у нас не первый день и даже не первый год. Особенно она обострилась после того, как Эстония вступила в НАТО и тем самым взвалила на себя обязанность ежегодно тратить на оборонные нужды не менее двух процентов от ВВП. При этом, стремясь заслужить похвалу со стороны старших НАТОварищей, наша маленькая, но гордая республика решила выпрыгнуть из штанов и взяла на себя повышенные капиталистическое обязательства в объеме 2,5%. Пока, правда, достигнуто всего почти 2,3%, то есть столько, сколько суммарно вносят в ВВП сельское и лесное хозяйство. Иными словами, все сельчане и работники государственных лесов совокупно работают исключительно на военное ведомство.
На минуточку: по данным Всемирного Банка, ВВП Эстонии в 2019 году составлял 31,39 млрд. USD (около 26,68 млрд. ЕUR). Имея простейший калькулятор, нетрудно вычислить размер трат на военные нужды. В которых один только «встречный план» – то, что свыше (чёрт с ними!) положенных двух процентов, – равняется как минимум пятидесяти миллионам. Ей-богу, их можно потратить с большей пользой, чем на лишние танки секонд-хэнд, которые, к тому же, вряд ли помогут в случае масштабного военного противостояния.
Впрочем, до тех пор, пока абсолютное большинство избираемых нами же (увы, но это так!) слуг народа на Тоомпеа будут, как черт от ладана, шарахаться от малейшего намека на вероятность сокращения военного бюджета, все разговоры на эту тему так и останутся бессмысленным сотрясением воздуха (теле-радиоэфира, интернет-пространства и др.). Примерно к этому, собственно – если отбросить разные кружева и бантики – и свелось объяснение нынешнего статус-кво присутствовавшим в студии депутатом Рийгикогу от Центристской партии Виктором Васильевым.
Так, публика, присутствовавшая в студии, и зрители у экранов своих телевизоров почерпнули из этого монолога много полезных и интересных сведений: о том, что Эстония – маленькая страна, к тому же бедная, и хорошо было бы найти у нас залежи нефти, чтобы разбогатеть; о том, что в силу своей малости и бедности она не представляет собою интереса для крупных фармацевтических концернов, и поэтому в Финляндии, например, ассортимент предлагаемых в аптеках лекарств по числу наименований и по наличествующим объемам в пять раз (!) больше, чем в Эстонии…
Гоголь отдыхает
Слова депутата о том, что эстонское государство не в состоянии помочь всем больным, особенно утешительно прозвучали для также участвовавшей в передаче многодетной матери из Кохтла-Ярве Светланы Мониной, чья дочь Соня страдает редким заболеванием, на лекарства от которого семья тратит не просто львиную долю, а практически все свои невеликие доходы. При том, что зарплата главы семьи – 700 евро на руки, а сама Светлана не работает, имея пятерых детей, суммарное пособие на которых не покрывает стоимость одного лекарства…
Наверное, господин Васильев прав. И даже наверняка прав: государство и в самом деле не способно помочь всем. Но эта правота неожиданным образом унижает говорящего на фоне безумных, по нашим меркам, трат на вооружение. Цинизм разговоров о бедности эстонского государства, о мизерности здешнего фармацевтического рынка и о невозможности протянуть руку помощи всем нуждающимся, становится еще очевиднее, если вспомнить про социально-финансовый статус насельников замка Тоомпеа и его окрестностей, позволяющий им смотреть с уверенностью, как на текущий момент, так и в светлое будущее. Меня почему-то терзают смутные подозрения, что при необходимости раздобыть лекарство любого уровня дефицитности у наших слуг не возникнет ни малейших проблем. Тогда как родственники Сони вынуждены даже за обычным парацетамолом ходить в аптеку по очереди всем составом и по нескольку раз, потому что в одни руки дают только одну упаковку.
Что касается конкретно этой истории, то, слава Богу, совместными усилиями журналистов русской редакции Postimees, которые уже десять лет (!) опекают Мониных, а также неравнодушию многих людей, узнавших о постигшем семью несчастье, беду удается более-менее держать «на коротком поводке». Тот же доктор Левин – уже после передачи – через Фонд клиники Тартуского университета сумел договориться о дополнительном финансировании лечения 14-летней Сони; нашлись добрые люди и в Больничной кассе, и в руководстве фирмы-поставщика лекарств, которые – тоже по следам «Своей правды», обещали оказать существенное денежное вспомоществование. Низкий поклон всем этим людям и организациям!
Но циничность ситуации от этого никуда не девается. А заключается она в том, что случай с Мониными – это все-таки единичный факт, когда совместными усилиями удается пробить стену равнодушия и сдвинуть дело с мертвой точки. Но в Эстонии, без преувеличения, тысячи, если не десятки тысяч похожих случаев, когда заболевшие или их родственники, из-за «нестандартности» заболевания и из-за отсутствия твердой законодательной базы, которая позволяла бы решать подобные проблемы, не уповая на то, что «авось, найдутся добрые люди, не дадут пропасть», оказываются вынужденными просить буквально Христа ради. И далеко не у всех это получается. А надо (полностью отдаю себе отчет, что это звучит наивно, но все равно продолжу), чтобы государству было дело до здоровья и благополучия каждого, кто здесь живет.
В нормальном государстве должно быть только так. Найдутся добрые люди, готовые протянуть руку помощи или подставить плечо – честь им и хвала! Но главную роль здесь должно играть государство. Это азбука. Иначе получается, как в бессмертном «Ревизоре» у Николая Васильевича Гоголя, где попечитель богоугодных заведений Земляника декларирует главный принцип своей служебной деятельности: «Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».