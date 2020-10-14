В Силламяэ открывается пункт тестирования на коронавирус - в городе болеет 71 житель

Мэр Силламяэ Тынис Калберг рассказал, что сам уже записался на тест в новом пункте на пятницу.

“Пункт будет работать на улице Кеск, 28 - там, где у нас бассейн”, - сказал он.

Руководитель коммуникаций Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева сообщила, что пункт тестирования откроется в пятницу в 12 часов. Как и в других подобных пунктах, тесты там будут проводить по направлению семейного врача.

В воскресенье городские власти и Департамент здоровья организовали тестирование всех работников местного филиала Центра профобразования Ида-Вирумаа и Силламяэской Ваналиннаской школы. Также в последнее время тестирование прошли персонал и пациенты местной больницы и некоторых предприятий.

По сообщению городской управы, находившиеся на карантине группы и классы в детских садах и школах снова приступили к контактному обучению. Сейчас на дистанционном обучении находятся одна группа детского сада и полностью - Силламяэская Ваналиннаская школа. Со следующей недели домашнее обучение сменится школьными каникулами, значит, школа будет закрыта как минимум две недели.

В детском попечительском учреждении “Лоотус” на карантине также находятся две семьи, после того, как заболевание было выявлено у одного ребенка.

В Силламяэ до сих пор не было места, где можно сделать тест на коронавирус. При обычном направлении на тест от семейного врача жители Силламяэ должны были отправляться на тест в Нарву или Кохтла-Ярве. По словам Тыниса Калберга, у жителей, которые не могли поехать на своей машине, была возможность вызвать медиков на дом. Но, возможно, не все об этом знали.

“У нас сейчас делают достаточно много тестов - есть одна бригада которая ходит по домам, и плюс многие люди ездили в Нарву, например. Это неразумно, лучше уж сделать пункт здесь, а месте”, - сказал мэр города.