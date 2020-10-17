От редакции ⟩ И животных жалко, и синтетика не нравится, и перспективы пугают

В чем суть проекта? 23 депутата парламента из разных фракций подписались под требованием изменить действующие законы о защите животных и природы таким образом, чтобы запретить в Эстонии разводить и выращивать животных с единственной целью – убивать их и сдирать с них шкуры. Нужно отметить, что если мясо этого животного может употребляться человеком в пищу, держать ферму можно, а если речь идет о лисах, норках или шиншиллах, которых мы не едим, то нельзя.

В чем суть продолжающегося противостояния? Инициировавшие законопроект депутаты говорят: животных жалко, они содержатся в отвратительных условиях, мучаются всю жизнь, чтобы после своей смерти украсить чью-то шею, голову или все туловище. Выдвигается железный аргумент, что сейчас принять такой запрет очень выгодно, поскольку пушная промышленность, особенно в Эстонии, подзачахла, живых несъедобных животных на фермах мало, а в отрасли занято с десяток человек, то есть и роста безработицы запрет не вызовет.

Противники утверждают, что нет смысла городить огород с полным запретом, лучше просто отрегулировать требования, предъявляемые к содержанию животных, начать регулярно проводить проверки на всех трех пушных фермах. А представитель EKRE Пеэтер Эрнитс прямо сказал: нынешний запрет на пушные фермы – это лобби веганского Запада. Сегодня мы запретим такие фермы, а завтра дело дойдет до всех остальных, поскольку мясоедство сопровождается муками животных и птиц, которые тоже рождаются, вырастают и умирают только для того, чтобы стать чьим-то ужином.

Зеленый и веганский победный мировой марш можно принимать или отвергать. Вряд ли найдется кто-то из жителей планеты, - о людях с отклонениями мы сейчас не говорим - который против защиты природы, то есть хочет жить в отравленной среде, измываться над животными и есть все, что шевелится. Но тут же возникает другой, вполне себе резонный вопрос: до какой черты мы должны дойти в своем зеленом стремлении и любви к братьям нашим меньшим? Готовы ли мы отказаться от обуви из натуральной кожи и перелезть в синтетику? Допустим, без шубы можно прожить, но все ли из нас согласны заменить свой натуральный пуховик курткой на синтепоне? И, самое главное, что делать со всем этим, когда оно износится или захочется купить что-то новенькое?

Как утилизировать все эти искусственные вещи? Сжигать? Кажется, это не очень полезно для окружающей среды. Не возникнет ли ситуация, при которой мы, спасая планету, и не продумав заранее вопрос избавления от вещей, завалим ее горами неутилизированного синтетического мусора? Звучали предположения, что в мире особую популярность приобретает тема вторичного использования, когда б/у вещь продают или передают кому-то другому, то есть срок жизни и служения вещи может быть серьезно увеличен. Дело хорошее, но как вы думаете, когда взвоют производители, у которых при такой разросшейся "вторичке" упадут обороты продаж, что потянет за собой сокращение производства? И покатится снежный ком, от которого содрогнется вся мировая экономика.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Скажу честно: не знаю. Животных жалко, чистым воздухом дышать хочется, носить обувь из синтетики невозможно, а хороший кусок мяса на ужин – это иногда единственное, что радует за весь напряженный, полный безумия и плохих новостей день.