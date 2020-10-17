Фото ⟩ Пьяный тракторист протаранил автомобиль

Toyota Rav4, в котором были два человека, ехал из Аовере в сторону Луунья, когда вдруг слева с второстепенной дороги появился неосвещенной трактор, спереди которого был ковш, сообщает Tartu Postimees.

Автомобиль получил удар от ковша и вылетел в кювет.

Неосвещенный трактор сначала остался стоять на шоссе, но водитель автомобиля в интересах безопасности попросил тракториста съехать на обочину.

Из-за нарушенной координации тракториста сельскохозяйственная машина набрала скорость и через кювет въехала в поле, где и остановилась.

Люди в ДТП не пострадали. Полиция установила у тракториста сильное опьянение и он был доставлен в арестный дом. По предварительной информации, пьяный тракторист пытался доехать до соседа, чтобы продолжить с ним выпивать.