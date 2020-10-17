Вакцина от COVID-19: отличия особого пути России от подхода западных фирм

На Западе принципиально иной подход к созданию вакцин и лекарств: здесь этим традиционно занимаются в своих лабораториях частные фармацевтические компании, как правило - биржевые акционерные общества. Разработки они финансируют из своих доходов и прибылей. К примеру, в 2019 году глобальная выручка компании AstraZeneca превысила 24 миллиарда долларов США, а в развитие медикаментов она вложила 6 миллиардов. Выручка Johnson & Johnson составила в прошлом году 82 миллиарда доллара, чистая прибыль - 15 миллиардов.

Так что фармацевтический бизнес способен мобилизовать на разработку лекарств столько денег, сколько не выделит ни один государственный бюджет. Тем более, что акционерные общества всегда имеют возможность оперативно собрать дополнительные средства путем выпуска новых ценных бумаг. Именно так поступила этим летом CureVac - одна из двух немецких биотехнологических компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса. Сначала она провела допэмиссию акций, а затем еще и вышла на американскую биржу высокотехнологических фирм Nasdaq.

Многомиллионные и даже миллиардные суммы нужны при разработке лекарств не только для того, чтобы нанимать высококлассных ученых, закупать новейшее лабораторное оборудование, создавать или расширять производственные мощности. Особенно дорогостоящим является процесс клинических испытаний препаратов, главным образом в финальной третьей фазе, когда обычно привлекаются десятки тысяч добровольцев, причем нередко даже на разных континентах.

При этом частное финансирование создания лекарств вовсе не исключает различных форм взаимодействия с государством и его учреждениями. Американская биотехнологическая компания Moderna, например, при тестировании своей вакцины от COVID-19 прибегла к помощи Национальных институтов здравоохранения США (NIH). А немецкая CureVac сначала получила кредит в 80 миллионов от Евросоюза, а затем правительство ФРГ за 300 миллионов евро приобрело пакет ее акций и стало ее миноритарным акционером.

Биржевые компании обязаны информировать своих акционеров

Однако основной финансовый риск, связанный в данный момент с разработкой препаратов против коронавируса, несут на Западе все же не налогоплательщики, как в России, а частные инвесторы. И они хотят и имеют право знать, что происходит с их деньгами. Поэтому у западных биржевых фармацевтических компаний принципиально иная информационная политика, чем у российского государства.

Такие акционерные общества, как AstraZeneca, Johnson & Johnson или Eli Lilly, просто не могут позволить себе утаивать негативную информацию о ходе испытаний. Ведь если возникшие проблемы приведут к серьезной неудаче и обвалу курса акций, то инвесторы смогут через суд потребовать от биржевых компаний компенсаций за то, что те своевременно не проинформировали своих акционеров об угрозе значительной задержки проекта или даже его срыва. А главное: подобные скандалы грозят репутационными потерями, могут подорвать доверие к бренду.