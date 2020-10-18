В Латвии кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 - самый высокий среди стран Балтии

В Латвии этот показатель составляет 71,51, в Литве - 70,15, в Эстонии - 35,85 случая.

В отличие от Литвы и Латвии в Эстонии кумулятивный показатель заболеваемости на этой неделе постепенно снижался.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 58 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Один зараженный Covid-19 человек в возрастной группе от 70 до 75 лет умер.

В субботу сделано 2690 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 2,1%. В целом с начала пандемии сделан 390 971 тест.

Covid-19 подтвержден у 3450 человек, 1329 человек выздоровели.