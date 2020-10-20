Видео ⟩ Водитель грузовика решил поиграть жизнями других участников дорожного движения

Водитель решился на опасный обгон в Реопало. Водитель грузовика несколько раз пытался выехать на встречную полосу, чтобы совершить обгон, хотя ситуация на дороге это не позволяла, на встречной полосе постоянно появлялись другие автомобили.

Руководитель патруля полицейского отделения Пайде Халар Халлимяэ не исключает, что водитель грузовика был пьян. «О таких водителях следует сообщать по номеру 112, чтобы полицейские могли проверить всё. Если речь идет о транспортном средстве с эстонскими номерами, то такие видео можно передавать полиции, мы сможем связаться с владельцем автомобиля и поговорить».