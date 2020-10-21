Литва вновь бьет рекорды по числу заболевших COVID-19

В целом с начала эпидемии болезнь была выявлена у 8239 человек, из них продолжают болеть 4483, а 3599 выздоровели.

По состоянию на среду всего в Литве от COVID-19 скончались 120 человек, по иным причинам умерли 37 зараженных.

В изоляции находятся 31 859 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 359 ввозных случая.