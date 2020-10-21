Тихановская передала премьеру Польши рекомендации по улучшению процедуры получения гуманитарных виз для белорусов

"Тихановская передала список рекомендаций о том, как улучшить процедуру получения гуманитарных виз в Польшу, а также получения права работать на территории страны. Премьер-министр заявил, что Польша готова голосовать за отказ от ограничений права на работу с гуманитарными визами", - сообщается в telegram-канале Тихановской во вторник.

Там отмечается, что она рассказала Моравецкому о своем представителе по экономике Алесе Алехновиче. Тихановская попросила организовать с ним встречу, чтобы обсудить пакет экономических реформ для демократической Белоруссии.

"На встрече обсуждались вопросы реабилитации беларусов, которые получили тяжелые травмы во время протестов, а также стипендиальные программы для спортсменов, чтобы они могли продолжать тренироваться в Польше", - сказано также в сообщении.

Моравецкий выразил солидарность с белорусским народом и протестующими, а Тихановская поблагодарила его за поддержку студенческих программ, независимых СМИ, блогеров и народа Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Основной соперник Лукашенко на выборах Тихановская вскоре после голосования уехала в Литву. По версии её сторонников - из-за давления силовиков, по официальной версии - при содействии властей.

В октябре стало известно, Тихановская объявлена властями Белоруссии в межгосударственный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности. Ряд стран ЕС признает ее в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.