Вне дома: про ресторан с загадочным названием и вино с запахом сосновой хвои

«Опять в Грецию хочется!» - «А что, уже бывали?» - «Нет, уже хотела!» В сентябре некоторые из нас успели побывать на чудесных греческих островах, но и у тех, кто хотел да не сумел, есть возможность отправиться в Грецию не выходя из Старого города. Для этого достаточно заглянуть на улицу Вене, где пару месяцев назад открылся новый ресторан греческой кухни Oia.
Не знающие греческий язык попытаются прочитать это слово примерно как эстонское «oja» - ручей, но не тут-то было: греческое Oia читается как «Ия». Именно так называется самый романтический городок самого красивого греческого острова – Санторини. Открыл новое заведение бармен с огромным стажем и опытный ресторатор Тийт Лыхмус.
Быстро подсчитаем: 18 лет за стойкой бара в отеле «Виру» плюс 16 лет управления двумя популярными у туристов заведениями в Старом городе: Talukõrts в стиле старинной эстонской корчмы с демократичной атмосферой и простой кухней и шумным караоке-баром Helsinki – любимым местом наших северных соседей. Получается с ума сойти сколько!
Выправка, обаяние и знания Тийта должны гарантировать ему успех. Так всё и было, пока не грянул коронакризис.
Весной из Старого города исчезли туристы, начали закрываться даже самые лучшие, но рассчитанные на зарубежных гостей рестораны. К счастью, многие рестораторы быстро сообразили, что пора повернуться лицом к местным жителям. А это значит – сделать ребрендинг старых или открыть новые заведения с интересной кухней и демократичными ценами. Именно так поступил Тийт Лыхмус.
В греческом зале, в греческом зале
Сам Тийт, вся его семья, а также шеф-повар заведения - симпатичная улыбчивая Сирет Кальмстрём - являются страстными поклонниками Греции, ее истории, ее культуры, ее продуктов и ее кулинарии.
Пока о солнечной Греции в скромно оформленном заведении говорят только карликовые оливковые и апельсиновые деревца, растущие на подоконнике. Да меню с греческим акцентом - но простое и понятное. По словам Тийта, в его планы не входило сразу делать вложения в интерьер. Он сделал ставку на кухню и на натуральные греческие продукты. И не прогадал.
Меню традиционно начинается с закусок - это кольца кальмара, оливки, креветки в остром соусе, фалафель с соусом цацики, пироги с фетой и шпинатом, собственно фета - свежая и жареная. Разумеется, греческий салат, любимый, думаю, всеми, кто хоть раз его попробовал.
Бойся данайцев, меню приносящих!
Любой скажет, что в приготовлении греческого салата нет ничего сложного: огурцы, помидоры, сладкий перец, оливки, красный лук да кубики феты. Ну оливковое масло и капелька уксуса. Однако оказалось, что этих знаний не хватит для приготовления настоящего греческого салата. Сирет открыла нам тайну.
Во-первых, самое сложное и трудновыполнимое условие: овощи должны быть спелыми, сочными, ароматными - словом, с рынка и хорошего качества. Магазинные пластмассовые помидорки и вялые огурцы погубят салат на корню. Овощи нужно нарезать крупными кусками, а лук - тонкими полукольцами. Оливки лучше использовать не мелкие черные из банки, а крупные, бежево-коричневые, сочные, которые можно купить на развес.
Теперь фета. Что скрывать, для салата мы обычно покупаем сыр в супермаркетах и режем его аккуратными кубиками, а бывает, берем с магазинной полки и вообще упаковку с заранее нарезанными. Так вот, в Греции фету не режут, а укладывают на миску с салатом сверху, толстыми ломтями, и каждый участник трапезы отламывает себе, сколько захочет. Ну и оливковое масло должно быть, конечно, высококачественным.
Выбор основных блюд в ресторане Oia тоже привлекателен. Тут и филе дорады, которой с удовольствием лакомились мои соседки по столу, и сувлаки - шашлычки из курицы и баранины, и мусака с баклажанами и говяжьим фаршем, пита с различными начинками, стифадо - тушеная говядина... Цены не кусаются, и для тихого и полупустого Старого города вполне приемлемые.
Я заказала сувлаки из молодого барашка, и не прогадала: мясо было сочным, нежным и... бараньим. Дело в том, что мне, в отличие от некоторых, нравится специфический аромат баранины, поэтому баранина или ягнятина, которые не имеют запаха, меня несказанно расстраивают. С бараниной в Oia все было, как надо.
Ну и десерт - традиционный, греческий - пахлава. Впрочем, своя разновидность этого восточного лакомства есть в любой стране Средиземноморья: где-то пахлава слаще, где-то баклава суше, случается, что за стопроцентно аутентичную нам выдают нечто липкое и приторное. Пахлава, которую при нас приготовила Сирет, значительно отличалась от всего, что доводилось пробовать раньше. Во-первых, в ней было гораздо больше орехов, чем, например, в турецкой. Но, прошу на всякий случай обратить внимание: в рецепте греческой пахлавы в соотношении один к одному присутствуют фисташки и арахис. Для меня, честно говоря, это не самый лучший вариант, я не люблю арахис. Но нужно отдать должное мастерству Сирет, тончайшему тесту фило, ароматному меду и правильной печи. Пока мы наслаждались закусками и основными блюдами, пахлава как раз поспела. И почему бы не съесть еще не успевший остыть ромбик, полный орехов, пропитанный медом и благоухающий корицей?
Впрочем, я бы не отказалась и от другого десерта - греческого йогурта с медом. Это - вообще беспроигрышный вариант.
In vino veritas...
К еде подавали напитки. В винной карте ресторана есть и греческое пиво, и греческая анисовая водка узо, и, разумеется, в ассортименте имеются греческие вина. Если красное вино к мясу было просто неплохим красным вином к мясу, то закуски сопровождало легкое белое вино, заслуживающее отдельного рассказа.
Родовое, древнее (а скажите, что в Греции не древнее? - прим. В.К.) название этого вина - рецина. Мы отдали должное рецине Kourtaki, а это один из лучших греческих производителей. Покрутив бокал, опустив в него нос и вдохнув аромат, а затем осторожно сделав первый, как водится, крошечный глоток и, как учили опытные сомелье, чуть-чуть пожевав вино, я ощутила странный, свежий, удивительно знакомый, но не сразу опознанный запах.
Рецепторы быстро подсказали ответ: да это же хвоя! И в самом деле – знаменитая рецина пахнет, извините, Рождеством. Пусть некоторые импортеры, захлебываясь от восторга, пишут, что греческие вина имеют аромат праздника, моря, солнца и даже танца сиртаки, ничего подобного: Рождеством, и баста!
Древние греки амфоры с этим вином для предупреждения контакта с воздухом запечатывали сосновой смолой. Винолюбивые римляне заменили амфоры бочками, и необходимость в смоле отпала, но аромат и вкус рецины были так популярны, что дошли и до наших дней. В настоящее время смола специально добавляется на стадии брожения для придания вину характерного аромата, а после завершения процесса брожения смола удаляется. Рецинирование разрешено только в Греции.
Для приготовления современной рецины используется только смола алеппской пинии, которую добавляют в сусло на этапе ферментации. Количество смолы не должно превышать 10 граммов на литр, однако для достижения наилучших результатов — количество смолы уменьшается до 5-15 % от разрешенного количества, при этом сохраняется собственный винный букет.
Встречается информация, что запах и вкус рецины - результат использования молодых побегов сосны, но это какая-то слишком примитивная версия, честное слово!
Источник: Википедия.