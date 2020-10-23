Вне дома: про ресторан с загадочным названием и вино с запахом сосновой хвои

Выбор основных блюд в ресторане Oia тоже привлекателен. Тут и филе дорады, которой с удовольствием лакомились мои соседки по столу, и сувлаки - шашлычки из курицы и баранины, и мусака с баклажанами и говяжьим фаршем, пита с различными начинками, стифадо - тушеная говядина... Цены не кусаются, и для тихого и полупустого Старого города вполне приемлемые.

Ароматная ягнятина с питой и томатным соусом. ФОТО: Вера Копти.

Я заказала сувлаки из молодого барашка, и не прогадала: мясо было сочным, нежным и... бараньим. Дело в том, что мне, в отличие от некоторых, нравится специфический аромат баранины, поэтому баранина или ягнятина, которые не имеют запаха, меня несказанно расстраивают. С бараниной в Oia все было, как надо.

Классический греческий десерт - пахлава. ФОТО: Вера Копти.

Ну и десерт - традиционный, греческий - пахлава. Впрочем, своя разновидность этого восточного лакомства есть в любой стране Средиземноморья: где-то пахлава слаще, где-то баклава суше, случается, что за стопроцентно аутентичную нам выдают нечто липкое и приторное. Пахлава, которую при нас приготовила Сирет, значительно отличалась от всего, что доводилось пробовать раньше. Во-первых, в ней было гораздо больше орехов, чем, например, в турецкой. Но, прошу на всякий случай обратить внимание: в рецепте греческой пахлавы в соотношении один к одному присутствуют фисташки и арахис. Для меня, честно говоря, это не самый лучший вариант, я не люблю арахис. Но нужно отдать должное мастерству Сирет, тончайшему тесту фило, ароматному меду и правильной печи. Пока мы наслаждались закусками и основными блюдами, пахлава как раз поспела. И почему бы не съесть еще не успевший остыть ромбик, полный орехов, пропитанный медом и благоухающий корицей?

Сейчас теплую пахлаву нарежут на ромбики и подадут к столу. ФОТО: Вера Копти.

Впрочем, я бы не отказалась и от другого десерта - греческого йогурта с медом. Это - вообще беспроигрышный вариант.

In vino veritas...

К еде подавали напитки. В винной карте ресторана есть и греческое пиво, и греческая анисовая водка узо, и, разумеется, в ассортименте имеются греческие вина. Если красное вино к мясу было просто неплохим красным вином к мясу, то закуски сопровождало легкое белое вино, заслуживающее отдельного рассказа.

Вот она - знаменитая рецина. ФОТО: Ресторан Oia

Родовое, древнее (а скажите, что в Греции не древнее? - прим. В.К.) название этого вина - рецина. Мы отдали должное рецине Kourtaki, а это один из лучших греческих производителей. Покрутив бокал, опустив в него нос и вдохнув аромат, а затем осторожно сделав первый, как водится, крошечный глоток и, как учили опытные сомелье, чуть-чуть пожевав вино, я ощутила странный, свежий, удивительно знакомый, но не сразу опознанный запах.

Рецепторы быстро подсказали ответ: да это же хвоя! И в самом деле – знаменитая рецина пахнет, извините, Рождеством. Пусть некоторые импортеры, захлебываясь от восторга, пишут, что греческие вина имеют аромат праздника, моря, солнца и даже танца сиртаки, ничего подобного: Рождеством, и баста!

Рецина Kourtaki ФОТО: Wikipedia Древние греки амфоры с этим вином для предупреждения контакта с воздухом запечатывали сосновой смолой. Винолюбивые римляне заменили амфоры бочками, и необходимость в смоле отпала, но аромат и вкус рецины были так популярны, что дошли и до наших дней. В настоящее время смола специально добавляется на стадии брожения для придания вину характерного аромата, а после завершения процесса брожения смола удаляется. Рецинирование разрешено только в Греции. Для приготовления современной рецины используется только смола алеппской пинии, которую добавляют в сусло на этапе ферментации. Количество смолы не должно превышать 10 граммов на литр, однако для достижения наилучших результатов — количество смолы уменьшается до 5-15 % от разрешенного количества, при этом сохраняется собственный винный букет. Встречается информация, что запах и вкус рецины - результат использования молодых побегов сосны, но это какая-то слишком примитивная версия, честное слово! Источник: Википедия.