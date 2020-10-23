ОПРОС ⟩ Cправедлива ли нынешняя система алиментов?

Согласно опубликованным в марте этого года результатам исследования, заказанного Министерством юстиции, расходы на ребенка в среднем составляют 344 евро в месяц. Так как вклад обоих родителей должен быть равноценным, эта сумма делится на два. Таким образом, минимальный размер алиментов мог бы составлять 172 евро. Но сколько денег на самом деле требуется для того, чтобы содержать одного ребенка, особенно учитывая тот факт, что расходы на его нужды растут вместе с ним?

«Довольно много. Нужно назвать сумму? Со всеми кружками около 400 евро», 5

— считает участник опроса.

Помимо хобби и дополнительных занятий, деньги также требуются, например, на организацию отдыха и зарубежных поездок для ребенка. В среднем участники опроса назвали суммы в размере от 300 до 500 евро, что при равноценном вкладе обоих родителей даже меньше определенного государством минимума, сейчас составляющего 584 евро. А вот справедливость нынешней системы назначения алиментов, согласно которой на одного ребенка приходится 292 евро в месяц, оценить смогли не все участники опроса.

В то же время, по словам вице-канцлера Министерства юстиции Кай Хярманд, новый Закон об алиментах уже находится в разработке. «Мы пишем сейчас этот законопроект, но его принятием занимается Рийгикогу, поэтому сроки зависят от него», - сказала Хярманд.

Какие изменения произойдут в законе и коснутся ли они, в том числе, закона, обязывающего детей заботиться о своих пожилых родителях, пока остается неясным. Несмотря на то, что случаи, когда родитель через суд требует выплаты алиментов с ребенка, редки, такое все же случается. Более того, в некоторых из них, финансовой поддержки требует родитель, никак не участвовавший в воспитании ребенка и не плативший ему алименты.

«Это такая этическая дилемма, поскольку все ведь можно простить, и, держа на кого-то зло, человек сам себя разрушает. Но вообще, если я, допустим, в жизни своего отца не видела, и он не платил мне алименты, тогда у меня нет никаких моральных обязательств перед ним. Я не держу на него зла, но он мне не отец», 5

— сказала участница опроса.