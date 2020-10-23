В Минске отменили провластный воскресный супермитинг

Как рассказала Tut.by председатель Минской областной организации "Белорусский союз женщин" Светлана Сороко, ей сообщили, что акции не будет из-за пандемии коронавируса. Работники, которые должны были монтировать сцену на площади Независимости, сообщили, что им дали отбой и сказали, что в субботу и воскресенье у них выходные. Сейчас здесь демонтируют сцену, которую уже начали устанавливать.

Кроме того, райисполкомы в районных центрах Минской области отменили заявку на автобусы на воскресенье. Про отмену также сообщили работники «Мингаза» и «Керамина». При этом некоторые предприятия по-прежнему намерены отправлять делегации в столицу в предстоящие выходные, им не сообщали об отмене поездки. В Федерации профсоюзов, которая вместе с другими организациями выступала заявителем на проведение провластных митингов, пока не комментируют ситуацию.

Среди наиболее вероятных причин отмены митингов называют массовый отказ людей от подобных поездок, из-за чего был риск не собрать массовое шествие, а также распространение коронавируса. Ранее сообщалось о том, что работников организаций убеждают поехать на провластные митинги в Минск, в том числе обещая премии и отгулы, а в некоторых случаях - угрожая увольнениями, непродлением контрактов и лишением все тех же премий.

Некоторые из тех, кому предлагали поехать на митинг, отказывались из-за своей позиции, ссылались на занятость или предлагали коллегам деньги, чтобы те съездили вместо них. «На одном из энергетических предприятий тянули жребий, кто поедет на митинг, так как желающих не было, а местные власти требовали от руководства делегировать работников», - отмечает портал.

Позднее ситуацию прокомментировал сам глава Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА. По его словам, на этот митинг планировали прибыть 250-300 тысяч человек со всей страны, и чтобы доставить всех желающих, потребовались бы тысячи автобусов и десятки поездов. В результате оказался бы заполнен весь центр Минска, поставив под угрозу безопасность людей.

«Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск», - сказал глава государства, заявив, что на мероприятие собирались прибыть многие люди пожилого возраста, и вопрос их безопасности стоит очень остро.

«А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?» - заметил белорусский лидер, добавив, что в принятии решения об отмене сыграл свою роль и фактор коронавируса. «Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг», - добавил Лукашенко, призвав «не рисковать людьми» и не уподобляться участникам протестов.

«Я обещаю, что весной-летом на разных площадках в свободном месте (это наш недостаток, мы редко людей вот так приглашаем) мы организуем такие красивые мероприятия, куда приедете с детишками, отдохнете. Да и успокоится ситуация. И будете довольны. А так мы можем получить как минимум обратный эффект», - заключил Лукашенко, подчеркнув, что не стремится «тащить людей в Минск» ради провластного митинга.

Ранее бизнесмен Юрий Воскресенский, одним из первых отпущенный из-под ареста после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, дал интервью, в котором рассказал об обещании президента не идти на новый президентский срок и раскритиковал действия Координационного совета оппозиции. По словам Воскресенского, на встрече в СИЗО КГБ президент записывал мнение всех и «оппонировал очень эффектно», тогда как часть его коллег-оппозиционеров «показали свою полную некомпетентность».

Он также раскритиковал действия Координационного совета оппозиции, который, по его словам, приписал себе заслугу освобождения нескольких оппозиционеров. «Эти заявления очень неэтичны и провокационны. Когда Тихановская говорит, что выход Салея - это результат нашего давления на режим, исходя из логики любой власти, этот процесс останавливается», - заявил Воскресенский. Сам он подчеркнул, что не сотрудничает ни с какими спецслужбами и не подписывал никаких документов о сотрудничестве со следствием, тогда как люди, которые «управляют протестами», «не несут никакой позитивной повестки».