Пн, 26.10.2020
"Коалиция без сомнения находится в критическом состоянии, это стало очевидно сразу после того, как было дано несправедливое и унижающее людей интервью". Танель Кийк
Танель Кийк
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  • Парламентская оппозиция начинает готовить вотум недоверия Марту Хельме

Парламентская оппозиция начинает готовить вотум недоверия Марту Хельме

Рийгикогу.

ФОТО: Foto Erik Peinar

По инициативе оппозиционной Партии реформ уже на этой неделе министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) могут попробовать выразить недоверие, пишет Rus.ERR.

Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что партия подготовит заявление о недоверии министру внутренних дел в начале этой недели, а к вотуму недоверия присоединятся и социал-демократы.

Поводом для недоверия Хельме на сей раз стали его заявления в адрес сексуальных меньшинств, которые породили и правительственный кризис. Он продлился около недели, но в итоге завершился подписанием совместного заявления, в котором лидеры трех коалиционных партий пообещали уважительно относиться ко всем жителям Эстонии.

Лидеры правящих партий также объявили, что противоречивый референдум об определении брака как союза мужчины и женщины переносится на весну 2021 года.

В связи с этим соцдемы объявили о намерении выразить недоверие всему правительству.

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