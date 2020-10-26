Парламентская оппозиция начинает готовить вотум недоверия Марту Хельме

Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что партия подготовит заявление о недоверии министру внутренних дел в начале этой недели, а к вотуму недоверия присоединятся и социал-демократы.

Поводом для недоверия Хельме на сей раз стали его заявления в адрес сексуальных меньшинств, которые породили и правительственный кризис. Он продлился около недели, но в итоге завершился подписанием совместного заявления, в котором лидеры трех коалиционных партий пообещали уважительно относиться ко всем жителям Эстонии.

Лидеры правящих партий также объявили, что противоречивый референдум об определении брака как союза мужчины и женщины переносится на весну 2021 года.