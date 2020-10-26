Департамент здоровья сообщил о необходимости повышения зарплат и создания 27 новых рабочих мест

В числе прочего Ланно отметил, что из-за COVID-19 Департамент здоровья работает на пределе возможностей мониторинга за контактами и при увеличении рабочей нагрузки вынужден привлекать другие госучреждения. По его оценке, коронавирус пришел, чтобы остаться, и поэтому в ближайшее время его департамент нуждается в создании 27 новых рабочих мест, сообщил Рийгикогу в Facebook.