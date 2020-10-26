Департамент здоровья сообщил о необходимости повышения зарплат и создания 27 новых рабочих мест

Отработавший 20 дней в должности гендиректора Департамента здоровья Юллар Ланно сказал на собрании социальной комиссии Рийгикогу, что для выполнения своих задач Департамент здоровья нуждается в повышении зарплат и создании 27 новых рабочих мест, пишет ERR.
В числе прочего Ланно отметил, что из-за COVID-19 Департамент здоровья работает на пределе возможностей мониторинга за контактами и при увеличении рабочей нагрузки вынужден привлекать другие госучреждения. По его оценке, коронавирус пришел, чтобы остаться, и поэтому в ближайшее время его департамент нуждается в создании 27 новых рабочих мест, сообщил Рийгикогу в Facebook.
Для удержания и набора персонала, по словам Ланно, необходимо повышение зарплат.
Также на собрании гендиректор говорил о важности повышения осведомленности населения и о том, что сообщения Департамента здоровья должны быть самыми быстрыми и точными.