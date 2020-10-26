Пн, 26.10.2020
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  • Департамент здоровья сообщил о необходимости повышения зарплат и создания 27 новых рабочих мест

Департамент здоровья сообщил о необходимости повышения зарплат и создания 27 новых рабочих мест

Юллар Ланно.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Отработавший 20 дней в должности гендиректора Департамента здоровья Юллар Ланно сказал на собрании социальной комиссии Рийгикогу, что для выполнения своих задач Департамент здоровья нуждается в повышении зарплат и создании 27 новых рабочих мест, пишет ERR.

В числе прочего Ланно отметил, что из-за COVID-19 Департамент здоровья работает на пределе возможностей мониторинга за контактами и при увеличении рабочей нагрузки вынужден привлекать другие госучреждения. По его оценке, коронавирус пришел, чтобы остаться, и поэтому в ближайшее время его департамент нуждается в создании 27 новых рабочих мест, сообщил Рийгикогу в Facebook.

Для удержания и набора персонала, по словам Ланно, необходимо повышение зарплат.

Также на собрании гендиректор говорил о важности повышения осведомленности населения и о том, что сообщения Департамента здоровья должны быть самыми быстрыми и точными.

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