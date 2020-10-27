Вт, 27.10.2020
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Ааду Муст
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  • Зато честно: в объявлении о съемной квартире в Таллинне написана чистая правда

Зато честно: в объявлении о съемной квартире в Таллинне написана чистая правда

Mitte igaühe üürikorter Tallinnas Sõle tänaval.

ФОТО: KV.EE

На портале недвижимости KV.EE размещено объявление о сдаче внаем квартиры в Пыхья-Таллинне, которое поразило Kodustiil своей правдивостью и откровенностью.

Объявление о сдаче внаем квартиры в Таллинне за 250 евро уже разлетелось по интернету. Честное и ничем не приукрашенное содержание рекламы многое говорит о состоянии квартиры, а вот потенциальные квартиранты из числа желающих снять дворец за копейки, останутся с носом. 

«Вы солдат удачи, хиппи, спасающий мир, или скромный студент? Или вы просто трезвый человек, стоящий на двух ногах, который не выбирает себе место для жизни по рисунку обоев и цвету пола? Если вы особенно цените расположение, домашнее тепло, безопасность и тишину сдающегося внаем жилья, то эта квартира на улице Сыле, 68 как раз для вас! Да, вы правильно поняли, девочкам эта квартира не понравится», - говорится в объявлении.

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